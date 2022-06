Lazio verso la rivoluzione dell'organico: portiere, difensore e punta le priorità. Tutti gli obiettivi

In casa Lazio potrebbe essere un'estate di rivoluzione dell'organico. Tanti sono i calciatori in uscita, altrettanti gli obiettivi in entrata. Le richieste di Maurizio Sarri - scrive Il Messaggero - sono note: Carnesecchi in porta, Romagnoli e Casale in difesa, Mertens in attacco. Queste sono le priorità, seguite dal terzino sinistro (Emerson Palmieri o Parisi nel mirino) e almeno uno tra Loftus-Cheek, Allan e Ilic a centrocampo.