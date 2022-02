Lazio, visita di controllo alla Clinica Paideia per Cataldi: infortunio dopo la gara col Porto

Visita di controllo alla clinica Paideia per Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio che si è infortunato dopo la gara contro il Porto, nella quale ha segnato l'inutile gol del 2-2 a tempo scaduto. Il giocatore era infatti assente ieri nella gara dei capitolini all'Olimpico contro il Napoli.

🏥 Visite di controllo in corso in @ClinicaPaideia per @CataldiDanilo pic.twitter.com/IfdXZsRxKv

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 28, 2022