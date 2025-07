TMW Lazio, Zaccagni: "Felice di lavorare con Sarri. Blocco mercato? Preso come una sfida"

A margine dell'amichevole vinta dalla Lazio per 1-0 sull'Avellino, l'esterno offensivo biancoceleste Mattia Zaccagni ha commentato così la sfida (come raccolto da TMW).

State studiando, stasera si è visto qualcosa.

"E' logico che arriviamo a questa partita un po' imballati dal lavoro fatto in queste settimane, però siamo contenti di mettere minuti nelle gambe. Adesso ci prepariamo per la prossima settimana, abbiamo altre due amichevoli importanti".

Come sta andando la tua preparazione e come vedi il gruppo sul piano atletico e tattico?

"Per quanto riguarda me sono contento, oggi è un mese dall'intervento e non era neanche previsto che facessi un tempo. La squadra sta lavorando bene, adesso dobbiamo prepararci al meglio per il campionato".

Senza tifosi, che ritiro è stato?

"E' logico che un po' l'affetto dei tifosi ci manchi, ad Auronzo li sentivamo sempre vicini e questo ci manca. Dall'altra parte siamo a casa nostra, abbiamo le nostre cose e la nostra struttura: questo ci facilita molte cose".

Com'è tornare a lavorare con Sarri dopo un anno e mezzo?

"Per me è sempre bello, mi sono sempre trovato bene col mister. E' arrivato molto carico, l'ho visto molto gioioso di lavorare con noi e sarà una stagione positiva per tutti".

A livello tattico, come vi schiererete?

"Per il momento, stiamo lavorando col 4-3-3. So che il mister aveva intenzione di provare altro, ma per ora stiamo sul 4-3-3. Per i nuovi è difficile assorbire tutto subito".

Sarri ha detto che il capitano lo decide il gruppo.

"Non so niente, leggo poco. Farò quello che mi dirà la società: per me è un onore indossare la fascia e sono contento".

Come avete vissuto il blocco del mercato?

"E' stata una sorpresa per noi come per tutti, ma il mister ci ha detto di prenderla come una sfida e vediamo cosa succede".

Cosa cambia da Baroni a Sarri?

"Sono due allenatori diversi e due idee diverse di gioco. Conosciamo bene il mister e siamo contenti di lavorare con lui".