Live TMW Lazio, Zaccagni: "I tifosi non meritavano questo finale. Ci assumiamo le responsabilità"

23.02 - La Lazio tracolla in casa contro il Lecce e dice addio all'Europa. La sconfitta, decisa dalla rete nel finale di primo tempo di Lassana Coulibaly, costa ai biancocelesti il sesto posto che devono rinunciare alle competizioni europee. Tra pochi minuti il capitano della Lazio Mattia Zaccagni interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

00.05 - È iniziata la conferenza stampa di Mattia Zaccagni

Cosa pensi dei fischi a fine partita? Ti senti il primo responsabile da capitano?

"È giusto, mi sento uno dei responsabili principali. Non potevamo e non dovevamo chiudere così davanti al nostro pubblico, i fischi sono giusti. Ci sarà tempo per ognuno per fare le proprie valutazioni".

Avete notato la delusione o la rabbia del mister nei vostri confronti?

"Il mister è deluso, la squadra dopo la partita era distrutta per aver lasciato questo segno negativo nella stagione. Il nostro pubblico non meritava un finale così, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità".

Ti aspetti di continuare l'anno prossimo insieme a mister Baroni?

"Il messaggio ai tifosi è chiaro, sono delle scuse che tra l'altro non servono a niente. Dovevamo dimostrare sul campo quanto dimostrato durante la stagione, adesso ci sarà tempo per capire e la società farà le valutazioni su giocatori e staff, non sono decisioni che spettano a noi".

C'è una spiegazione tecnica sul rendimento migliore in trasferta rispetto che in casa?

"Questo ci fa molto male, il supporto che ci hanno dato i nostri tifosi soprattutto nel girone di ritorno è stato impressionante e non siamo stati in grado di ripagare la loro fiducia. Tutti noi dobbiamo assumerci le responsabilità e accettare le decisioni che verranno prese".

00.09 - È terminata la conferenza stampa di Mattia Zaccagni