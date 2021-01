Lazzari protagonista con la Lazio: "Felice per l'assist, con l'unione possiamo andare lontano"

vedi letture

Manuel Lazzari, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Parma: "Questa vittoria ci dà fiducia per il derby di venerdì: non sarà facile perché la Roma sta bene ma un derby non ha mai favoriti. Sarà importante anche per la classifica. Sono felice per l'assist, avevo voglia di sbloccarmi. Ci metto sempre tutto l'impegno che ho e questo mi dà fiducia, adesso spero di farne un altro venerdì. In questi due anni sono cresciuto molto, devo dire grazie al mister e ai compagni. Ogni calciatore può migliorare, l'importante è aiutare la squadra e metterci sempre l'impegno. Se siamo uniti. come oggi e come contro la Fiorentina, possiamo toglierci molte soddisfazioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, chiudendo anche con la porta inviolata".