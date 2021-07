Le aperture spagnole - Spagna giovane, il futuro è nostro. Svizzera, "non è stata fortuna"

"Il futuro è nostro". E' questo il titolo con cui As apre in prima pagina, facendo riferimento alla Spagna, prossima avversaria dell'Italia, e i tanti giovani con cui sta ben figurando all'Europeo: undici calciatori non hanno ancora compiuto 26 anni nella Roja. Marca torna invece sul successo ai rigori con la Svizzera e scrive che "Non è stata fortuna" perché i penalty sono stati preparati in allenamento. A Barcellona esaltano Luis Enrique, un "Crack" secondo il titolo di Sport, vero leader della nazionale. Mundo Deportivo si sofferma invece sul mercato del Barcellona: "Pjanic e Umtiti liberi".