Le big spagnole su Fabian Ruiz: "Sono contento al Napoli, ho ancora 2 anni di contratto"

Contro la Georgia ha disputato la sua decima partita con la Nazionale spagnola. Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, spera di diventare un punto fermo in futuro: "In questo momento sono molto felice di essere in Nazionale, è un sogno per me. E sono molto contento anche al Napoli, dove mi restano due anni di contratto. Penso solo alla partita di mercoledì, che sarà molto difficile e dobbiamo vincerla", ha detto in conferenza stampa.

Dopo 6-0 contro la Germania sono arrivati un pareggio e una vittoria sofferta. C'è qualche preoccupazione?

Non siamo preoccupati. Stiamo facendo quello che ci chiede l'allenatore. Non è facile vincere in Nazionale, ma la cosa più positiva è che la squadra non si arrende mai. Speriamo che nelle prossime partite le cose ci girino bene dall'inizio".

Ti piacerebbe di più giocare l'Europeo o l'Olimpiade?

"Giocare queste competizioni è sempre bello, tutti vorrebbero esserci. Ma dipenderà da Luis Enrique e de la Fuente. I Giochi sono ancora lontani, pensiamo solo a mercoledì, a prendere i tre punti contro il Kosovo".

Come appare LaLiga dall'Italia? Perché internazionali come Fabián, Dani Olmo, Ferran, Morata, Porro e altri sono andati via?

"È uno dei campionati più competitivi al mondo, con grandi giocatori e club. Ogni giocatore cerca il meglio per il suo futuro, un vantaggio. E a volte devi andare via. Cerchiamo la nostra felicità, il nostro lavoro. Ma LaLiga è tra i tre migliori campionati al mondo".