Le italiane sul talento georgiano Kvaratskhelia: il suo agente incontrerà Milan e Juventus

Cresce l’interesse internazionale, e anche italiano, per Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo classe 2001 del Rubin Kazan, di nazionalità georgiana, fin qui autore di 4 gol e 8 assist in 21 partite nel campionato russo. Già accostato in passato a squadre italiane, il ragazzo piace oggi al Bayern Monaco e in Premier League, ma secondo quanto riferito dai media georgiani nei prossimi giorni il suo agente sarà nel nostro Paese per incontrare le dirigenze di Milan e Juventus. La sua valutazione di mercato si aggira sui 20 milioni di euro.