Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Platek, investimento personale a La Spezia

Robert Platek ha radici in Virginia, ad Arlington, l'ufficio a Washington e interessi in Danimarca, Portogallo e da poco anche in Italia. È il settimo proprietario statunitense nel calcio del Belpaese. Operazione da 24 milioni di euro e nessuna partecipazione del fondo MSD Capital di cui è fondatore, bensì un investimento personale della famiglia. Laureato alla Rutgers University, è entrato a far parte del fondo per gestire il patrimonio del tycoon informatico Michael Dell. Potrfolio Manager del fondo, è stato analista finanziario del debito della Chase Manhattan Bank, membro dell'High Yield e ha fondato Griffin Partner, LP e Plymouth Partners. Patrimonio personale di circa 2 miliardi di dollari

Lo Spezia con Platek - Il magnate americano ha appena acquistato la squadra e quindi è impossibile giudicarne l'operato. Nelle prossime settimane incomincerà a conoscere il club, ma non ha intenzione di cambiare la dirigenza che finora è stata brava a portare la squadra lontano dalla zona rossa della retrocessione.

Nome Robert Platek

Nato a Arlington, Virginia, USA, 1964

Squadra di proprietà Sonderjyske Foodbold, Casa Pia, Spezia.

Investimenti Griffin Partners, LP e Plymouth Partners (finanza)