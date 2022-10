Le pagelle del Barcellona - Ter Stegen e Lewandowski salvano i blaugrana, Piqué disastroso

Risultato finale: Barcellona-Inter 3-3

Ter Stegen 7,5 - Alla fine è il protagonista della serata con tante parate decisive. Resta in piedi fino all’ultimo e, come un portiere di hockey, chiude lo specchio della porta su Dumfries ma soprattutto nel finale su Asllani. Compie tre grandi interventi su Calhanoglu, Skriniar e Gosens. Nulla può sulle reti nerazzurre.

Sergi Roberto 6 - Una presenza costante nella metà campo nerazzurra. Spinge tantissimo sulla destra e si fa trovare sempre in area concludendo verso Onana. Confeziona un assist al bacio per il gol di Dembélé con un grande taglio in area. Dal 73’ Kessié 5,5 - Fa densità in mezzo al campo e aiuta i compagni ma ha la colpa di perdersi Gosens nell’azione che porta al gol del 3-2 l’interista.

Piqué 4,5 - La carta d’identità non mente e in velocità si vede che non ha più il passo. Staccato di tre metri buoni, tiene in gioco Barella in occasione della rete del pareggio nerazzurro, perde incredibilmente Lautaro sul rinvio di Onana.

Eric Garcia 5 - Combatte con il fisico contro le punte nerazzurre ma non sempre ha la meglio. Salvato da Ter Stegen quando perde il duello aereo con Skriniar nella ripresa, lascia lo spazio a Lautaro Martinez che lo salta secco e segna il 2-1. Mezzo punto in più per il cross per il 3-3 di Lewandowski.

Marcos Alonso 5 - Non è facile contenere le sfuriate di Dumfries dalla sua parte. Fatica a tenere l’esterno interista e non riesce ad impostare come vuole lui. Si fa bruciare da Barella che va a realizzare il gol dell’1-1. Dal 73’ Balde 5,5 - Un po’ meglio rispetto al suo predecessore ma anche lui va in difficoltà nelle ripartenze interiste.

Gavi 5,5 - Abbina qualità nella fase di costruzione a tenacia e grinta quando invece deve inseguire l’avversario nel momento in cui la sua squadra non è in possesso del pallone. In ritardo però su Barella in occasione del pareggio interista.

Busquets 5,5 - Gara dai due volti per lui. Pressa alto e recupera palloni ma quando nella ripresa cala lui cala tuitto il Barcellona e Xavi lo capisce sostituendolo. Dal 65’ De Jong 6 - Svolge un buon lavoro come filtro aiutando la difesa quando spinge l’Inter recuperando buoni palloni. Un solo rischio nel finale.

Pedri 6 - Nella fase offensiva gioca quasi da seconda punta. Galleggia molto bene fra le linee sfruttando la sua immensa qualità. Sfiora il gol nel primo tempo ma chiama Onana alla grandissima parata.

Dembélé 6,5 - L’attaccante blaugrana fa valere la sua velocità per cercare di fare male alla retroguardia nerazzurra. Si fa trovare al posto gioioso al momento giusto per ribadire in rete un assist al bacio di Sergi Roberto. Rischia nella ripresa quando rifila un calcione a Darmian.

Lewandowski 7 - De Vrij gli riserva un trattamento speciale fin dai primi secondi. Sfiora il gol di testa ma Mkhitaryan salva sulla linea e poi ci prova con una conclusione al volo di poco fuori. Alla fine trova una doppietta che tiene a galla la sua squadra.

Raphinha 6 - Più ispirato rispetto all'andata. Cerca la conclusione dal limite dell’area di rigore senza inquadrare però lo specchio della porta ma giocando molto per i compagni. Nel secondo tempo sparisce dal campo. Dal 65’ Ansu Fati 6 - Combatte contro i colossi della difesa dell’Inter, aiuta con la sua velocità il forcing finale dei suoi.

Xavi 5 - Un punto in due gare contro l’Inter e una qualificazione agli ottavi di finale che è molto in bilico. Il suo Barcellona convince per 45 minuti ma nella ripresa vengono fuori alcune lacune tattiche che i nerazzurri sfruttano alla grande. Salvati solo da un super Ter Stegen e da un bomber di razza come Lewandowski.