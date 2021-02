Le pagelle del Bologna - Doppio Barrow. Soriano e Sansone dirigono l'orchestra

Le pagelle del Bologna -

Parma-Bologna 0-3

Marcatori: 12’ e 33’ Barrow, 92' Orsolini

Skorupski 6 - Buona parata su Brugman al 28’. Per il resto vive da spettatore il resto della gara.

Tomiyasu 6,5 - Buona chiusura in scivolata su Kucka subito dopo il vantaggio di Barrow. Prestazione solida come di consueto quando gioca terzino. E’ quello il suo ruolo senza alcun dubbio. Non sbaglia una diagonale.

Danilo 6 - Normale amministrazione. Gli avanti del Parma si fanno vedere il giusto e lui passa una serata tranquilla.

Soumaoro 6 - Vedi Danilo.

Dijks 6 - Prende una botta a metà primo tempo e si gestisce. Gestisce senza fatica le avanzate del Parma.

Schouten 6 - Dinamico. Utile. Concreto. (dall’88’ Poli sv)

Svanberg 6 - Insieme al compagno di mediana lotta su tutti i palloni e non sfigura. (dal 66’ Dominguez 6 - Entra a gara già terminata. Un buono spunto verso il finire del match )

Skov Olsen 5,5 - Il meno pimpante dei tre dietro a Barrow. Nella ripresa prova a farsi vedere un po’ di più ma quando la partita è già assestata sul 2-0. (dal 66’ Orsolini 6,5 - Tenta in tre occasioni la via del gol e l’ultima è quella buona)

Soriano 7 - Costruisce insieme a Sansone il gol del 2-0. Prestazione da cervello pensante della squadra. E’ il motore del Bologna di Mihajlovic. Rifinisce sul 3-0 di Orsolini

Sansone 7 - Pallone col contagiri per la testa di Barrow in occasione del primo gol. Sfera in profondità anche per il raddoppio del gambiano. Il migliore per continuità finché rimane in campo. (dal 66’ Vignato 6 - Normale amministrazione)

Barrow 7,5 - Due conclusioni in porta e due gol. Più tanto movimento. Sul finire del match s’inventa una genialata per mandare in porta Orsolini che non viene sfruttata a dovere. (dall’82’ Palacio sv)

All. Mihajlovic 7 - La sua squadra porta a casa tre punti con una scioltezza imbarazzante. Barrow, Soriano e Sansone fanno quello che vogliono senza alcun problema. Il Parma è poca cosa e si vede. Bene l’inserimento di Orsolini sul finire del match)