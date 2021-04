Le pagelle del Borussia Dortmund - Bellingham illude, Can e Hitz rovinano tutto

vedi letture

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY 1-2 (1-2 all’andata)

(15’ Bellingham; 55’ Mahrez, 75’ Foden)

Hitz 5 - Buone parate, alcune belle uscite, indovina ma non respinge il rigore di Mahrez. E poi ha delle responsabilità sulla rete di Foden che è una sentenza definitiva per i suoi. Non è un portiere da quarti di finale di Champions e si sapeva.

Morey 5,5 - Da quelle parti il City affonda. Nel primo tempo fa un regalo a De Bruyne: lo salva solo la traversa. (Dall’81’ Tigges s.v.).

Akanji 5,5 - Che fatica difendere senza riferimenti. Parecchie sbavature.

Hummels 6,5 - Leader esperto di una banda di giovanissimi, non usa le buone maniere. E nel secondo tempo sfiora la rete.

Guerreiro 5 - Troppo poco per uno con la sua esperienza internazionale e la sua classe, in fase di spinta. Dietro soffre ma si sa.

Can 4,5 - Sfortunato ma anche goffo, rovina la serata magica dei suoi con il rigore del pareggio.

Dahoud 6 - Prezioso ai limiti del lezioso, c’è nell’azione dell’1-0 e poi è pericoloso anche in altre occasioni. Più fatica, ma sono le sue caratteristiche, in fase di non possesso. (Dal 76’ Hazard s.v.).

Bellingham 7,5 - Sembra normale che sia un titolare fisso, ma è del 2003. Ha qualche sassolino nella scarpa dopo il gol annullato all’andata. Se lo toglie dopo un quarto d’ora, gonfiando il sette alla sinistra di Ederson. Poi salva il risultato evitando un gol già fatto. Sentiva la partita. Impressionante, anche se non basta. (Dall’81’ Brandt s.v.).

Knauff 5 - Altro giro, altro ragazzino. Con lo Stoccarda ha trovato la prima gioia in Bundes: il talento c’è, oggi però i palloni toccati son stati davvero pochissimi. Quasi mai nel vivo dell’azione. (Dal 68’ Reyna 5,5 - Non incide).

Haaland 5,5 - Terminator si è inceppato. Prezioso sul gol di Bellingham, poi sparisce. Saluta la Champions a secco nei quarti: anche lui deve mangiarne di pane tosto.

Reus 5,5 - Un altro da cui qualcosa in più sarebbe lecito attendersela. Aiuta in fase difensiva e qualche intuizione la regala. Ma si può fare di più.

Terzic 5,5 - Esce perché la sua squadra è meno forte e lui è meno esperto di un certo Guardiola. Non è mica un delitto. Il vantaggio all’intervallo è illusorio: nel primo tempo era stato il City a macinare gioco. Cambiare prima si poteva.