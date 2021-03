Le pagelle del Borussia Dortmund - Haaland non perdona mai, Emre Can sbaglia tanto

vedi letture

Hitz 6 - Subito chiamato a rapporto da una conclusione di Ocampos, è sempre molto attento e non commette errori, anche se non dà mai una totale sicurezza.

Morey 5,5 - Contiene come può Ocampos, che viene aiutato molto da Oscar Rodriguez e Acuña. Nella ripresa non si sblocca. (Dal 90' Meunier s.v.).

Emre Can 5,5 - Regala qualche brivido di troppo alla sua difesa con un paio di disimpegni avventurosi. Per sua fortuna gli avversari non ne approfittano.

Hummels 6,5 - Dove sbagliano i compagni, lui rimedia e mette pezze. Baluardo insuperabile nel primo tempo in cui il Siviglia assedia l'area giallonera.

Schulz 6 - Dà il via all'azione che sblocca il match, recuperando palla sulla trequarti. Suso prova a farlo ammattire a suon di finte, tiene bene. (Dall'88' Zagadou s.v.).

Dahoud 6 - Primo tempo in grande sofferenza, sempre pressato dai centrocampisti e dagli attaccanti ospiti. Nella ripresa sale di tono e sfiora il gol del 3-1 nel finale.

Delaney 5,5 - In apnea anche lui per 45', non riesce a contenere le sfuriate degli avversari, che per fortuna non si rendono mai pericolosi.

Bellingham 6,5 - Il migliore tra i centrocampisti nella gestione della sfera. Conquista un paio di punizioni che fanno respirare la sua squadra nel momento più complicato. Lucido e presente.

Reus 6 - Non si vede molto, ma firma l'assist vincente per la rete dell'1-0 firmata da Haaland. Poi la solita personalità per guidare la squadra a una qualificazione importantissima.

Haaland 7,5 - Per mezzora è quasi un fantasma, utile più in fase difensiva. Poi mostra a tutti perché sarà il miglior centravanti al mondo nei prossimi anni: gol alla prima occasione, doppietta nella ripresa. Venti gol in 14 partite di Champions.

Hazard 5,5 - Commette un errore su una ripartenza che poteva essere interessante, non sembra al meglio della condizione. Ha una buona occasione a inizio ripresa ma non è preciso. (Dal 66' Passlack 5,5 - Non si vede mai, poco utile nella gestione del pallone).

Allenatore: Edin Terzic 6,5 - Missione compiuta. Dopo quattro stagioni, il Borussia Dortmund torna ai quarti di Champions League grazie anche al suo tecnico ad interim. Deve ringraziare Haaland, ma si gode il traguardo: è tra i primi otto d'Europa.