Le pagelle del Cagliari - Cragno limita il passivo, Zappa e Lykogiannis in apnea

CAGLIARI-NAPOLI 1-4

Marcatori: 25’ e 62’ Zielinski (N), 60’ Joao Pedro (C), 75’ Lozano (N), 86' rig. Insigne (N)

CAGLIARI

Cragno 7 – Senza le sue parate il passivo sarebbe stato più pesante. Reattivo su Zielinski, Fabian, Manolas e Politano, può fare ben poco sulle quattro reti incassate.

Zappa 5 – Marcare Insigne di questi tempi è un lavoraccio. Perde subito le misure e non ne esce più. Contributo nullo in fase di spinta.

Walukiewicz 5,5 – Concentrato e cattivo nel ripulire l’area, prova a impostare da dietro con discreti risultati. Nel finale alza bandiera bianca anche lui.

Ceppitelli 5 – Fa le veci di Godin, perde il duello fisico con Petagna lasciandolo libero di fare il regista avanzato. Sul secondo gol Zielinski lo manda al bar.

Lykogiannis 4,5 – Lozano gli va via con estrema facilità, costringendolo a usare le maniere forti. Lascia i compagni in dieci uomini rimediando il secondo giallo.

Nandez 6,5 – Riportato in mediana per sopperire all’assenza di Rog. Primo tempo timido, cresce nella ripresa, vincendo il contrasto dal quale arriva la rete rossoblu.

Marin 5 – Soffre terribilmente la pressione alta del Napoli. Aggredito ogni volta che entra in possesso del pallone, non riesce a far girare la squadra.

Pereiro 5 – Schierato a destra sulla trequarti, la tecnica non manca ma il ritmo è troppo compassato. Un tocco morbido per liberare Joao Pedro e niente altro. (57’ Tramoni 5,5 – Più mobile rispetto al compagno, senza riuscire però a lasciare il segno).

Joao Pedro 6,5 – Si abbassa per cucire il gioco e fa salire la squadra conquistandosi tanti falli. Suo l’unico pericolo nel primo tempo, timbra il cartellino di forza. (84’ Caligara 5,5 – Pochi secondi per murare la conclusione da fuori di Lorenzo, spianando la strada al poker degli avversari).

Sottil 5,5 – Ben controllato da Di Lorenzo, senza spazi per liberare la sua falcata è dura. Una bella discesa sul fondo e un tiro cross prima di essere sacrificato per esigenze tattiche. (68’ Tripaldelli 5,5 – Dentro per coprire il buco apertosi sulla sinistra, non riesce ad arginare la marea azzurra).

Simeone 5,5 – Di palloni giocabili ne arrivano ben pochi. Sfiora il gol leggendo bene un retropassaggio azzardato di Manolas, poteva fare meglio. (83’ Pavoletti sv)

Di Francesco 5,5 – Senza Rog perde un riferimento prezioso in mediana e ne risente sia in fase di non possesso che nello sviluppo della manovora. Contro un Napoli in gran giornata fa quello che può con gli uomini che ha a disposizione. La personalità di Nainggolan sarà molto utile lì in mezzo.