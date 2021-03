Le pagelle del Cagliari - La mediana soffre, Joao Pedro non basta. Klavan, errore da matita blu

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 50' Piccoli (S), 80' Maggiore (S), 84' Pereiro (C)

Cragno 5,5 - Subisce due gol, ma è esente da colpe su entrambi. Per il resto non viene sollecitato chissà quanto, ma resta attento sulle uscite.

Klavan 5 - Non doveva essere titolare, ma il k.o. di Ceppitelli lo lancia in campo. Ma la partita non è delle migliori. E' infatti da un suo errore - da matita blu - che nasce il vantaggio dello Spezia. Dall'82' Tripaldelli s.v.

Godin 5,5 - Meglio dei compagni di reparto perché quando entra lo fa con determinazione, ma i meccanismi con Semplici sono ancora da registrare.

Rugani 5 - Si fa saltare troppo facilmente quando è costretto a scalare e non accorcia su Piccoli sull'1-0.

Nandez 5 - Leo Sena gli scippa il pallone troppo facilmente e dà il la all'azione del 2-0 dello Spezia, che dunque El Leon si porta sulla coscienza. Prima da esterno nel 3-5-2 e poi da terzino nel 4-4-2 è fuori ruolo e si vede.

Marin 5,5 - La capacità di inserimento c'è, ma lo Spezia non gli dà spazi. E sul pressing avversario va in affanno.

Duncan 5 - I piedi non sono esattamente da regista, per questo cerca di fare la cosa più semplice. Ma è ancora troppo macchinoso e soffre oltremisura. Dall'82' Cerri s.v.

Nainggolan 6 - Quando la palla arriva a lui il gioco del Cagliari si velocizza. Nel finale prova a caricarsi la squadra sulle spalle, ma nelle scelte è troppo precipitoso.

Lykogiannis 5,5 - Gara complicata per lui, spesso seguito da Gyasi quando scende sulla corsia. Ma è davanti che manca il suo apporto, quello a cui ci ha abituato in altre gare. Dal 69' Gaston Pereiro 6 - Si mangia un gol clamoroso prima, ma poi trova la gioia personale e riapre la partita.

Joao Pedro 6,5 - In meno di 13 minuti va vicino al gol per tre volte: di destro, di sinistro, di testa. E' il pericolo numero uno per la difesa avversaria, cosa che accade sovente, oltre che l'anima del Cagliari. Anche stavolta a segno ci va, ma gli viene annullato per un fuorigioco di Simeone.

Pavoletti 5 - Un paio di sponde, un colpo di testa fuori misura e null'altro. Così facendo farà fatica a tenersi stretto il posto appena conquistato su Simeone. Dal 70' Simeone 5,5 - Entra lui e il Cagliari comincia a creare occasioni importanti. Ma ne sciupa una incredibile, a tu per tu con Zoet, con un pallone solo da spingere in porta. Colpa di una maledetta zolla o di poca determinazione?

All. Leonardo Semplici 5,5 - La difesa - almeno nel primo tempo - sembra essere ben registrata. Lo Spezia è anche fortunato a segnare, ma è sulla fase offensiva che l'allenatore deve mettere meno. Il Cagliari non riparte con ardore e fa una fatica tremenda a creare trame con la palla a terra. Passa poi al 4-4-2 e qualcosa di più si crea, ma la porta è stregata. Deve fare di più, ma che sfortuna.