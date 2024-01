Le pagelle del Lecce - Kaba tra i migliori in campo, Krstovic impreciso

vedi letture

RISULTATO FINALE: Lecce-Juventus 0-3

LECCE

Falcone 5,5 - La Juve arriva poco dalle sue parti, ma quando lo fa non sbaglia. Impreciso su Yildiz in occasione del primo gol di Vlahovic, non può nulla sugli altri due.

Gendrey 6,5 - Molto attento su Kostic e preciso nelle diagonali difensive, nel secondo tempo chiude benissimo su Vlahovic.

Baschirotto 6 – Per tutta la partita ingaggia un duello con Vlahovic, lasciando poco spazio Per il resto è bravo in impostazione e nel gioco aereo.

Pongracic 5,5 – Oggi ha a che fare con un osso duro come Vlahovic, col quale ha anche uno screzio nel primo tempo. Nella ripresa subisce il ritmo alto della partita.

Gallo 6 – Gara di alto livello per il mancino di D’Aversa, tante discese palle al piede e molti cross serviti al centro dell’area. Contiene bene McKennie e Cambiaso. Dal 65’ Dorgu 6 - Entra molto bene in campo, si spinge spesso in avanti tentando la giocata personale. Nel finale serve un bell'assist a Sansone che non concretizza.

Ramadani 6 – Fa un lavoro molto prezioso in mediana, riuscendo ad intercettare tanti palloni vaganti diretti all’attacco avversario.

Kaba 6,5 – Tra i migliori in campo del Lecce, abbina forza, dinamismo e tecnica con un grande risultato. Vince tanti contrasti in mezzo al campo, dando il via alle iniziative offensive.

Gonzalez 5– Poco ispirato il centrocampista di Baroni, non si accende mai e sbatte spesso su Cambiaso. Dal 62’ Blin 5,5 - Poca sostanza in mezzo al campo, non dà il suo apporto. Anonimo.

Oudin 5 - Poco coinvolto nella manovra e dai compagni, fa fatica a trovare la sua zona ideale di campo. Solo un tiro da fuori area, sul quale Szczesny si è fatto trovare pronto. Dal 66’ Pierotti 5 - Prima presenza nel nostro campionato, le aspettative sono alte ma l'impatto è nullo. Poco fisico e convinto, ha bisogno di ambientarsi.

Krstovic 5,5 – Lotta per tutta la partita con Bremer, perdendo un po’ di lucidità e concentrazione. Gli capitano alcune occasioni ma non le sfrutta a dovere. Dal 71’ Piccoli s.v.

Almqvist 6 – Molto attivo sulla destra, si ritaglia diverse volte lo spazio per la conclusione ma non trova mai quella giusta per impensierire Szczesny. Si incaponisce spesso nel dribbling ritardando la giocata. Dal 72’ Sansone s.v.

Roberto D’Aversa 6 - Il suo Lecce gioca bene per un'ora, poi incassa il gol di Vlahovic e si sgretola perdendo lucidità e concedendo troppi spazi.