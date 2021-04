Le pagelle del Manchester City - De Bruyne al livello dei migliori al mondo. Foden è una stella

Ederson 6 Il portiere di Guardiola sembrava inimitabile invece ha tracciato la via. Ederson spinge la scuola all'estremo, tra rischi e spettacolo.

Walker 5.5 Dalla sua sponda del fiume c'è Reus, sicché in mezzo alla gita scolastica c'è spazio anche per due professori del ruolo. Lui non spinge, l'altro non offende. Fino al gol in cui s'infila tra le maglie dei Citizens.

Stones 7 Viene da Barnsley che è terra di minatori. Sicché non ha paura di sporcarsi le mani se c'è da tenere al guinzaglio il terrore dei sette mari arrivato dalla fredda Norvegia, Haaland. In occasione del gol da rivedere la posizione.

Ruben Dias 5.5 Quando all'inizio della ripresa Haaland gli dà una spallata, finisce nell'oceano verde del rettangolo di Manchester. Soffre più del compagno, un paio di sbavature che rischiano d'essere velenose.

Cancelo 6.5 Ha davanti l'imberbe Knauff, che ha giocato prima dell'inizio 44 minuti tra i professionisti. Lo contiene senza sudare sette camicie, amministrazione controllata anche su Reyna.

Gundogan 7 Sontuoso e preciso, quando ha palla e decide di prendere il ciak è delizioso. Il cioccolatino non è tanto l'assist per il gol di Foden ma lo stop sull'arcobaleno di De Bruyne.

Rodri 6.5 Governante di lusso della banda Guardiola. Alla vigilia aveva detto che "il City ha una strategia". L'ha imparata a memoria: vigila vigile ogni azione, ogni taxi giallo che passa dalle sue strade.

De Bruyne 8 La virtù principale è la cilindrata superiore rispetto ai dirimpettai. Apre il gas, spalanca gli alettoni e non c'è spazio per un recupero, per una rincorsa. Nel gol c'è tutta la sua forza, nell'arcobaleno che apre il gol del 2-1 c'è tutta la sua qualità.

Mahrez 6.5 Partita di qualità per l'ex giocatore del Leicester City. Non solo l'assist per il gol che apre la partita ma anche serpentine velenose. Cala nella ripresa.

Bernardo Silva 5.5 Prima da falso nueve, poi da esterno destro con De Bruyne al centro del campo, è quello dei tenori che meno si vede dalle parti di Hitz. (dal 59' Gabriel Jesus 6 Va a riempir l'area in caso di bisogna anche se pure lui, che è centravanti, oramai s'è abituato a non essere una punta pura).

Foden 7.5 Pep Guardiola è innamorato perso del ventenne di Stockport. Mezzala, trequartista, esterno, è il giocatore totale per il calcio totale del catalano. Un errore quando spara a specchio aperto su Hitz ma ha la freddezza dei veterani nel segnare il gol vittoria.

Guardiola 7.5 Perché ha il rispetto massimo per ogni avversario, qualora sia il suo livello. Perché non ha timori, perché ogni partita è una storia diversa, perché il suo gioco è un manifesto. Perché nel finale supera forse in parte la maledizione dei quarti.