Le pagelle del Milan - Leao scarta il regalo per Pioli, Giroud si congeda da San Siro col gol

Risultato finale: Milan-Salernitana 3-3

Mirante 6 - Pioli gli regala la passerella, si gode la serata malinconica da un punto di vista privilegiato. Così così sul gol preso, si riscatta su Simy. Dall'88' Nava sv

Calabria 6,5 - Il binario con Pulisic viaggia fluido, approfitta dei movimenti del compagno per riempire gli spazi che si aprono. Cala il tris di testa.

Gabbia 6 - Sui titoli di coda del primo tempo potrebbe pure segnare, dietro poco lavoro da sbrigare fino a quando non viene sostituito. Dal 59' Caldara 6 - Si aggiunge alla lunga lista degli addii, sfortunato sul 3-3: la sfera gli passa sotto le gambe.

Tomori 5,5 - Pericoloso su palla inattiva, prende il tempo alla difesa granata e sfiora l'acuto. Un po' sorpreso sul corner calciato da Sambia. Dall'88' Kjaer sv

Hernandez 6 - La natura quasi balneare della partita è un inno alle sue sgasate in campo aperto, raccoglie l'invito di Leao ma il VAR gli toglie la rete.

Florenzi 6,5 - Ritorno alle origini da centrocampista, dimostra di non essersi dimenticato come si fa. Recapita sul piedone di Giroud il gol dell'addio.

Reijnders 6,5 - Nel cuore della manovra, dà l'impressione di divertirsi smistando per i compagni. Fiorillo trasforma il suo lancio innocuo in assist per Leao.

Pulisic 6,5 - Fa il vuoto alle spalle quando decide di andarsene via in dribbling. Colleziona l'ennesimo assist della stagione: Calabria ringrazia.

Bennacer 6,5 - La novità tattica più interessante, da play a trequartista centrale: non cambia la precisione dei passaggi e la qualità delle giocate.

Leao 7 - Logorante per chi non ce l'ha. Fiorillo gli fa un regalo inaspettato: lui deve soltanto scartarlo per consegnarlo al suo mentore. Dal 58' Adli 5,5 - Al piccolo trotto, non osa.

Giroud 7 - Alla famelica ricerca dell'ultimo gol per congedarsi al meglio da San Siro, lo trova alla sua maniera: in acrobazia. La standing ovation all'uscita lo fa emozionare. Dall'84' Jovic sv

Stefano Pioli 6 - Il capitolo finale della storia milanista viene preceduto da un emozionante abbraccio collettivo che gli fa venire gli occhi lucidi. La partita è solo una celebrazione, dalla panchina ne assapora ogni singolo secondo.