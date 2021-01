Le pagelle del Milan - Questo Leao fa cambiare i piani mercato. Diaz versione wonder boy

Milan-Torino 2-0 al 90'

Donnarumma 7 La stessa garanzia di sempre. Personalità e tecnica, Gigio a poco più di vent'anni ha l'esperienza dei grandi portieri. La parata su Segre è bella per i fotografi ma anche tatticamente perfetta.

Calabria 6.5 Torna nelle sue latitudini, da terzino destro, poi il ko di Tonali lo costringe a tornare in mezzo. Prova a ripetere il gol da cineteca nel primo tempo: meglio non raccontarlo.

Kjaer 7 Per rendimento, forse il miglior centrale dell'intera Serie A. Un anticipo in scivolata per dimostrare che nonostante spalle e muscoli, ha anche la lucidità di un brevilineo.

Romagnoli 6.5 Ancora una prova sontuosa da leader difensivo. Il Torino davanti si fa sentire meno dell'ex fidanzata rancorosa ma comunque tiene a bada Belotti e soci.

Hernandez 6.5 La diagonale che propizia la prima rete è da Train Grand Vitesse. Una partita di qualità, la solita di sempre, ma talvolta Singo lo mette in difficoltà: croce e delizia nelle due fasi, come sempre.

Tonali 6 Il tocco fortuito con Verdi in occasione del rigore/non rigore per il Torino, lo costringe a uscire. Nel complesso quello che meno convince, l'ennesimo giallo è frutto di una maturità ancora da trovare. (dal 53' Dalot 6 Entra e da quella parte il Torino cresce. Murru gioca una buona gara una volta entrato, il portoghese è però diligente e tutto sommato tiene botta)

Kessie 6.5 Il rigore fa segnare sei gol stagionali. Mai così bene, neanche nell'anno dell'esplosione. A fine primo tempo fallisce però una ghiotta occasione del potenziale ko sparando sull'attento Sirigu.

Castillejo 6 A venticinque anni fa il senatore del reparto. È quello meno evidente della trequarti ma tatticamente è prezioso. Rodriguez prima e Murru poi, però, lo mettono talvolta in difficoltà.

Diaz 7 Il tocco di prima e l'assist con tunnel raccontano la storia di un ragazzo che sembrava destinato all'Olimpo e che poi tra le lodi si è perso. A Milano l'inizio di un nuovo percorso, il Real osserva bramoso. (dal 60' Calhanoglu 6 Mette ordine a centrocampo, la condizione non è ancora sopraffina e si vede. Il Torino era cresciuto, poi anche grazie alle sue geometrie s'addomestica nuovamente)

Hauge 6 Freddo e glaciale come passaporto impone, quando dribbla però pare sudamericano. Tatticamente è maturo perché riesce a far sentire sicuro Hernandez quando spinge avanti. (dall'84' Maldini sv)

Leao 7 Col passare delle giornate prende fiducia e pure la mira. Stavolta non batte superbo sull'orologio ma la verità è che sembra giunta la sua ora. Ingenuo col giallo per simulazione: diffidato, salterà Cagliari. (dall'84' Ibrahimovic sv)

Pioli 7.5 Senza Ibrahimovic, senza Calhanoglu, senza pensieri ma con un sogno. Stefano Pioli è l'allenatore, con merito, della capolista della Serie A. E adesso il mirino sul titolo deve essere d'obbligo.