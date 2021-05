Le pagelle del Milan - Tomori straordinario, Brahim Diaz è la carta vincente di un Pioli perfetto

vedi letture

JUVENTUS -MILAN 0-3 - 45'+1 Díaz, 78' Rebic, 82' Tomori

Donnarumma 6 - Incredibile a dirsi, ma è impegnato poco o nulla.

Calabria 7 -Serata che promette brividi con Chiesa e Cristiano Ronaldo dalla sua parte. Anche usando le maniere riesce ad arginare entrambi e la sua partita è un crescendo.

Kjaer 7 - Prende per mano tutto il reparto dando sicurezza e mettendoci una pezza quando necessario. Praticamente insuperabile quando la Juve spinge maggiormente nella ripresa.

Tomori 8 - Preferito a Romagnoli, si fa valere per tempismo, velocità e personalità. È un muro di gomma quando la Juve nella ripresa prende coraggio e attacca, infine fa valere la sua abilità nel gioco aereo saltando sopra Chiellini e timbrando lo 0-3. Il suo riscatto passa anche dalla qualificazione in Champions e lui fa il suo giocando la miglior partita in rossonero.

Théo Hernandez 7 - È fra i più tartassati dagli avversari che devono usare le maniere forti per arginare le sue accelerate. È lui che suona la carica nel primo tempo dopo un lungo torpore.

Bennacer 6.5 - Il gioco passa prevalentemente dai suoi piedi. Gioca semplice, senza fronzoli. (Dall'81' Meite sv).

Kessie 5.5 - La sua fisicità straripante è di grande aiuto per la mediana del Milan, non solo in difesa ma anche in proiezione offensiva. L'errore dal dischetto nel secondo tempo fa capire che anche al Presidente tremano le gambe. Stasera però l'errore passa in secondo piano.

Saelemaekers 7 - Agisce come vero e proprio jolly: destra, sinitra, ancora destra. Conquista il fallo che vale il vantaggio, nella ripresa è un satanasso che strappa palloni in quantità industriale e ribalta l'azione. Unica pecca, l'ammonizione che gli costa un turno di squalifica. (Dall'82' Dalot sv).

Brahim Diaz 8 - È la novità di Stefano Pioli. Nonostante l'oggettiva leggerezza dimostra che nel calcio c'è ancora spazio per la tecnica. È lui il primo a scaldare i guantoni di Szczesny, poi si inventa un gran gol disegnando una parabola stupenda, alla Del Piero, in quello che è stato (per un anno) il suo stadio. Nella ripresa è di nuovo incontenibile e si procura il rigore del possibile 0-2. (Dall'81' Krunic sv).

Calhanoglu 7 - Dalla sua punizione nasce il vantaggio rossonero, poi anche lo 0-3. Defilato sulla sinistra non riesce a dispensare troppe perle, ma la partita è un crescendo e si fa apprezzare per generosità, ripiegando spesso e recuperando palloni.

Ibrahimovic 5 - Non riesce mai a rendersi pericoloso anche se basta la sua presenza a tenere in apprensione i difensori bianconeri. Si fa male e inizia a non essere più una novità, purtroppo. (Dal 65'Rebic 7 - Veni, vidi, vici. Frase che usa solitamente Ibra, stavolta il serbo la fa sua. Entra in un momendo delicato e chiude la partita con un gol capolavoro).

Allenatore Stefano Pioli 8 - Azzecca tutto. Premiata la scelta di Tomori al posto di Romagnoli, premiata la mossa Brahim Diaz che spariglia le carte. Un Milan che gioca con lo spirito della prima parte di stagione, quando andava in casa delle big e le batteva. Stavolta fa di più: non batte la grande avversaria, la umilia. Nella serata più importante.