Le pagelle del Monza - Straripante Mota, si riscatta Pessina. Di Gregorio assistman

Risultato finale: Monza-Fiorentina 3-2

Di Gregorio 7 - Sia sul primo che sul secondo gol subito non ha altro da fare, poi si traveste da Ederson del City e con un lancio con il contagiri dalla propria area serve l'assist vincente per il gol di Dany Mota.

Izzo 5,5 - Soffre maggiormente la spinta della Fiorentina nei primi minuti di gara, tiene in gioco Saponara nell'occasione del raddoppio viola. Va meglio invece nel secondo tempo. Dal 87' Marlon sv.

Pablo Mari 6 - Ordinaria amministrazione dietro nonostante l'inizio shock di gara con le due reti della Fiorentina, soffre poco nel confronto ravvicinato con il brasiliano Cabral.

Caldirola 6,5 - Il migliore della retroguardia del Monza, prova a bissare il gol di San Siro nel primo tempo e chiama alla prima parata Terracciano. Poi nel gioco aereo sbaglia poco e nel finale colpisce anche un palo.

Ciurria 6 - Si vede meno rispetto al solito, manca la spinta lungo la corsia destra. Solo una sgasata, per il resto quando chiamato in causa risponde presente. Si sacrifica anche in fase difensiva.

Rovella 6,5 - Ordinato in mezzo al campo, il Monza cresce anche grazie alle geometrie del proprio metronomo. Gioca tantissimi palloni, gestisce la manovra della squadra di Palladino.

Pessina 6,5 - Il riscatto del capitano, parte distratto come dimostrato sul primo gol della Fiorentina quando si lascia sfuggire Kouame. Poi sale in cattedra, prima il VAR gli annulla il gol poi é glaciale dal dischetto. Dal 68' Machin 6 - Lotta e contiene nel finale.

Carlos Augusto 6 - Non é la solita partita di spinta assidua lungo la corsia mancina, stavolta viene costretto in avvio dalla Fiorentina a rimanere maggiormente bloccato. Non punge davanti ma é buono il suo lavoro in fase difensiva.

Colpani 5,5 - Gioca una buona partita, in cambio di passo lascia spesso sul posto il diretto marcatore. Peccato per l'errore in avvio di secondo tempo, si divora un gol già fatto davanti a Terracciano. Dal 68' Donati 6 - Tiene la barra dritta sugli attacchi della Fiorentina.

Caprari 6,5 - Guida la rimonta del Monza, il primo a dare la scossa alla squadra di Palladino. Ci mette lo zampino sull'autorete di Biraghi, poi e' bravo ad orchestrare numerose ripartenze. Dal 78' Petagna sv.

Dany Mota 7,5 - Straripante. Parte con il freno a mano tirato, poi innesta la quarta e manda in confusione la difesa del Monza. Scaltro nell'occasione del gol, approfitta dell'errore dei viola e beffa Terracciano. Non si fa mancare nulla e si guadagna il penalty del 3-2 di Pessina. Dal 87' Valoti sv.

Raffaele Palladino 7 - L'inizio da incubo, la reazione da grande squadra. Il Monza e' squadra matura, forte e con idee. Lo dimostra anche nel momento di massima difficoltà. Bravi a ricompattarsi, a crederci e ribaltarla. Perfetta la mossa Dany Mota, funziona tutto alla perfezione nonostante i primi quindici minuti.