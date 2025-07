Ufficiale Inter, blindata l'attaccante maltese Bugeja, Ha firmato fino al 2029: "Mi sento a casa"

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Haley Bugeja. L’attaccante classe 2004 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029". Così l'Inter ha annunciato il rinnovo dell'attaccante maltese arrivata due anni fa in nerazzurro e autrice finora di sette gol in 49 presenze.

“Sono molto grata di avere l’opportunità di continuare questa storia con l’Inter, ovviamente non capita tutti i giorni di avere questa possibilità in una squadra come questa. - sono le parole della calciatrice ai canali ufficiali del club - Sono qui da due anni e adesso mi trovo davvero bene, mi sento a casa, anche se non avevo dubbi di continuare questa esperienza e sono anche grata alla società che ha mostrato fiducia in me e mi ha rinnovato il contratto”.

“Lo scorso anno è stato fantastico, mi porterò il ricordo per tutta la vita. Siamo tutte sulla stessa barca e vogliamo lavorare e divertirci allo stesso tempo per i nostri obiettivi. Siamo molto unite nel gruppo, è la cosa più bella che abbiamo qui, e voglio dare il mio massimo per raggiungere cose belle. - prosegue la maltese parlando poi anche dei suoi due anni in nerazzurro - Negli ultimi due anni mi sento cresciuta tanto, sento di aver dato il massimo per aiutare la squadra. Qui c’è tutto quello che serve per crescere come giocatrice e come persona. Per questo non avevo dubbi di continuare qui e voglio proseguire a svilupparmi e imparare, credo che questa società e questo gruppo mi aiuterà tanto”.

Infine spazio agli obiettivi per la prossima annata: "Gli obiettivi miei e della squadra sono gli stessi, vogliamo migliorarci entrambe. Lo scorso anno forse abbiamo fatto più di quello che pensavamo a inizio anno, ma quando vinci vuoi sempre vincere di più. Possiamo fare cose molto buone quest’anno e migliorarci nuovamente. C’è un’altra coppa quest’anno che vuol dire l’opportunità in più di vincere qualcosa. A livello personale voglio fare meglio dello scorso anno, fare più gol, aiutare la squadra e sento che questo sia il posto giusto dove farlo”.