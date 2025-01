Le pagelle del Napoli - Lukaku vendica l'andata, Anguissa lascia il segno. Politano MVP

Risultato finale: Atalanta-Napoli 2-3

Meret 6,5 - La parata su De Ketelaere andrebbe fatta vedere a chiunque si approcci al ruolo: stilisticamente e tecnicamente perfetta. Dopo tre gare senza subire gol, oggi ne incassa due, ma su entrambi è esente da colpe.

Di Lorenzo 5,5 - Dal suo lato l'Atalanta fa molta densità e lui va in difficoltà e s'innervosisce. Meno propositivo del solito, anche per meriti degli avversari. Non il solito Di Lorenzo.

Rrahmani 5,5 - Si fa sovrastare più di una volta nel gioco aereo e i gol arrivano entrambi dal suo lato.

Juan Jesus 6,5 - Quando Retegui è decentrato nella sua zona non passa mai. Altra prestazione molto convincente di uno dei calciatori del Napoli più discussi della passata stagione: che rivincita!

Olivera 6 - Come il collega sull'altra fascia, non spinge tanto e si sofferma soprattutto sulla fase difensiva. Prestazione sufficiente.

Anguissa 7 - Il gol del 2-1 è per metà merito suo: recupera il pallone in alto e confeziona un cioccolatino per McTominay. Stessa cosa anche sul 3-2: non segna, ma è un po' come se l'avesse fatto.

Lobotka 5,5 - "Ma che ha Lobo oggi?", la domanda di Conte al suo vice a inizio primo tempo racconta tutte le difficoltà di serata. L'Atalanta pressa forte e lui fa più fatica del solito.

McTominay 7 - Altro giro, altro gol. Il sesto stagionale, il quinto in campionato. Una rete alla Hamsik, col piattone dopo il movimento a rimorchio. Corre più di tutti, ancora una volta, ma nel palleggio è meno preciso del solito.

Politano 7,5 - Sempre pronto al raddoppio, sempre il primo ad aggredire, sempre a sacrificarsi all'indietro. Il solito, insomma. Ma stasera ci aggiunge anche un gol - grazie a un ottimo movimento - che gli mancava da settembre. L'MVP della serata. Dall'82' Mazzocchi s.v.

Lukaku 7 - Hien lo tallona per tutta la partita, come all'andata, ma stavolta si prende la sua rivincita. Qualche duello lo vince, qualche duello lo perde, ma al momento decisivo trova la giocata giusta con il colpo di testa vincente per il 3-2. Dall'84' Simeone s.v.

Neres 6,5 - Un assist, un third pass (il passaggio prima dell'assist) e una serie di giocate da 'Best of'. E un messaggio chiaro alla società: non serve un sostituto di Kvara, ma un vice-Neres. Dal 73' Spinazzola s.v.

Antonio Conte 7 - Più che allenata, il Napoli sembra una squadra programmata e a guidarla c'è lui, praticamente col joystick. Vendica la sconfitta dell'andata con una prestazione non perfetta come nelle ultime uscite, ma tremendamente efficace. La sensazione è che gli siano bastati pochi mesi per trasmettere ai suoi ragazzi la maturità che serve per leggere i momenti della partita.