Le pagelle del Napoli - Manolas si riscatta, Osimhen impalpabile. Fabian epicentro di gioco

Napoli-Inter 1-1 al 90'

Meret 6 - E' lesto nelle uscite e preciso nella costruzione. Tra i pali viene sollecitato poco, perlopiù parate facili.

Di Lorenzo 6 - Viene chiamato in causa ripetutamente per far partire l'azione, ma si sovrappone poco. Dietro nessun rischio.

Manolas 7 - Dopo qualche prova negativa, si riscatta con una prova solida. Esce sempre bene in anticipo e sventa più di un pericolo in area di rigore. Lo fa bene anche sul cross di Darmian, però in quel caso è sfortunato e serve inavvertitamente Eriksen per l'1-1. Chiusura provvidenziale nel finale su Hakimi.

Koulibaly 6,5 - Il duello con Lukaku è titanico e lui si dimostra all'altezza. Non si fa mai saltare, né in velocità né col corpo a corpo.

Mario Rui 6 - Trova il giusto equilibrio tra le due fasi e si districa bene. Mezzo punto in meno perché perde il tempo su Hakimi nell'azione dell'1-1.

Fabian Ruiz 6,5 - Distruzione, smistamento, finalizzazione. In ogni fase è lui che prova a farla da padrone, ad accendere la luce. Epicentro azzurro per questa serata. Dal 90' Bakayoko s.v.

Demme 6,5 - Non si vede, ma c'è sempre. Te lo ritrovi improvvisamente alle spalle, in raddoppio, pronto a soffiarti il pallone. Prezioso nel dare equilibrio, è tra i migliori in campo, anche se non risalta agli occhi.

Politano 6 - Quasi si regala la gioia del gol dell'ex, ma l'incrocio dei pali gli rovina la festa. Gli stimoli non gli mancano e si vede dalla determinazione con cui gioca, che si tratti di puntare l'uomo o ripiegare in difesa. Dal 91' Hysaj s.v.

Zielinski 5,5 - Partecipa all'azione dell'1-0 nella combinazione con Insigne, ma è l'unico lampo di una partita in cui troppo spesso diventa fantasma.

Insigne 6 - Un po' come fa Messi al Barcellona, non dà peso al ruolo e svaria su tutto il fronte, facendo a tratti finanche il regista basso. Importante anche nel ripiegamento, trova la giocata che causa l'autogol di Handanovic che non trattiene il suo cross al centro.

Osimhen 5 - Partita complicata, ingabbiato tra i centrali dell'Inter e senza un briciolo di spazio. Fa poco però per crearselo, rimane impalpabile per tutta la partita. Visto il periodo di forma, da lui ci si aspettava decisamente di più. Dal 74' Mertens s.v.

All. Gennaro Gattuso 6 - Ottimo il piano-gara iniziale, con il baricentro alto e le marcature preventive che funzionano. Al Napoli però manca ancora qualche idea offensiva, quando gli spazi sono troppo intasati fa fatica. Un errore cominciare la ripresa con un atteggiamento più difensivo: contro l'Inter l'1-0 è un vantaggio tutt'altro che rassicurante. E infatti il gol arriva proprio in quella fase.