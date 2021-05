Le pagelle del Parma - Difesa horror, male Gervinho. Brunetta e Sohm note liete

Sepe 5 - Risponde presente a un paio di conclusioni, ma dà l'idea di non essere esente da colpe sui gol dell'Atalanta. In particolare manca di reattività, soprattutto in occasione delle reti di Malinovskyi e Pessina.

Busi 5,5 - Ha il mal di testa nel primo tempo, dove Gosens spesso e volentieri stringe al centro, infilando lo stesso Busi. Si riscatta parzialmente a risultato ormai acquisito, quando fornisce un bell'assist per Brunetta.

Osorio 4,5 - Cerca di tenere botta come può, ma gli attaccanti arrivano da tutte le parti e non riesce sempre a rispondere presente.

B. Alves 4,5 - Prova a guidare la difesa con la sua esperienza, ma c'è poco da fare con un attacco così prolifico e in forma come quello dell'Atalanta. Specie nella ripresa quando piovono contropiedi ovunque.

Gagliolo 5 - Molto in difficoltà sugli affondi di Maehle, tra i giocatori più propositivi in casa Atalanta. Difficilmente riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva. Dall'81' Conti sv.

Grassi 5 - Impossibile resistere al motore offensivo dell'Atalanta, con i tanti inserimenti dei centrocampisti atalantini che risultano complicati da gestire. Dal 61' Valenti 5,5 - Anche lui in difficoltà al cospetto degli attaccanti dell'Atalanta nella mezz'ora in cui è in campo.

Sohm 6,5 - Cerca di reggere il centrocampo crociato con la sua fisicità. Nel finale si prende la soddisfazione di segnare il primo gol in Serie A, sfruttando una leggerezza della difesa avversaria.

Kurtic 5 - In difficoltà come tutta la mediana parmigiana. E' lui a deviare il tiro di Malinovskyi sull'1-0 dell'Atalanta, e appare troppo leggero in marcatura su Pessina in occasione del raddoppio.

Kucka 5,5 - Cerca di dare il suo solito apporto in termini di muscoli e fisicità, ci riesce solo fino a un certo punto. Dal 76' Camara sv - Debutto in Serie A per il giovane classe 2002.

Cornelius 5 - Fa a sportellate con i difensori nerazzurri, ma perde nettamente il duello con Palomino e Romero. Dal 76' Brunetta 6,5 - Gol e assist per l'argentino, che entra bene in partita e forse fa venire qualche rimpianto a D'Aversa per non averlo utilizzato di più nel corso della stagione.

Gervinho 4 - Si vede pochissimo e non riesce ad emergere neanche sulla velocità in ripartenza, che teoricamente sarebbe il fondamentale dove eccelle. Dal 61' Pellè sv.