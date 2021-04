Le pagelle del Real Madrid - Zidane la vince all'italiana. E Courtois chiude la saracinesca

Courtois 6,5 - Nel primo tempo è grande protagonista con almeno 3 interventi salva risultato. Regala tranquillità ad una difesa che definire rimaneggiata è poco. Chiude i pochi spifferi che lasciano i compagni

Valverde 5,5 - Zidane gli chiede un sacrificio e l'uruguayano non si tira certo indietro accettando la sfida di affrontare il Liverpool da terzino destro. Non va particolarmente bene, con Mané che lo salta spesso e volentieri soprattutto nel primo tempo. Ma il Real regge comunque

Militao 6,5 - Parte timido, finisce in crescendo. Soprattutto nel secondo tempo, quando sbroglia 2-3 situazioni calde in area di rigore e si improvvisa assistman per Benzema

Nacho 7 - Come all'andata, è l'usato sicuro di Zizou. Mancano Varane e Ramos e lo spagnolo risponde ancora una volta presente con interventi decisi e tempi giusti

Mendy 6 - Più bloccato del solito visto il risultato, ma quando decide di spingere lo fa bene. Come nella ripresa, con l'ottimo triangolo con Benzema

Modric 6 - La classe e l'eleganza sono evidenti anche in quella che non è certamente la sua miglior serata vestito di bianco. Ad ogni modo i compagni sanno sempre di avere in lui un porto sicuro in cui spedire il pallone

Casemiro 6,5 - Errori di appoggio, ma quante piccole cose fatte bene nella sua partita. Posizionamenti da professore, grinta, intercetti, equilibrio per la squadra. Imprescindibile, soprattutto in una sfida del genere

Kroos 6 - Ad ogni sventagliata (e sono tante) Klopp ha gli incubi e vede gli spettri dell'andata. Questa volta però il Real è meno famelico e i compagni non li sfruttano (Dal 73' Odriozola 6 - Entra bene in partita, con idee e coraggio)

Asensio 5 - Il grande assente di serata. Aiuta in fase difensiva ma rischia di combinare disastri. In attacco non si vede praticamente mai, se non un secondo prima di lasciare il campo (dall'82' Isco sv)

Benzema 6,5 - Nonostante si veda meno del solito, è suo l'unico palo della partita. Nella ripresa fa un lavoro encomiabile, scendendo spesso dietro la linea della palla e allargandosi per dare sbocchi alla squadra. Questi palcoscenici sono la sua dimensione

Vinicius 5,5 - Difficile giudicare la sua prova. Semplicemente perché fa meglio in fase difensiva che offensiva. E per uno che punta ad essere il nuovo Neymar è piuttosto strano... Il suo lavoro in ripiegamento aiuta e fa comunque parte del piano gara studiato da Zidane anche se ci si aspetterebbe il guizzo (dal 73' Rodrygo 5,5 - Si vede solo in uno spalla a spalla perso con Alexander-Arnold)

Zinedine Zidane 7 - La vince all'italiana, con 11 uomini quasi sempre dietro la linea del pallone e tanti saluti ai giochisti. Il piano partita è chiaro, la squadra deve stare compatta, in posizione, senza sbilanciarsi. I giocatori lo seguono in tutto e per tutto