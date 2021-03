Le pagelle del Sassuolo - Berardi prezioso, terzini disattenti. De Zerbi non è un integralista

Consigli 6 - E' il quarto in Serie A per numero di parate e non deve aspettare più di 10' per effettuare la prima di questa gara con un grandissimo riflesso su Barak. Esente da colpe sui gol, è attento nelle uscite.

Toljan 5,5 - Scala al centro e si perde Lazovic sul primo gol degli avversari. Per il resto non commette errori e si destreggia bene dinanzi alla forte pressione dell'Hellas Verona.

Chiriches 6 - Tiene bene a bada gli attaccanti avversari e guida la linea con i tempi giusti. Cerca spesso la palla verticale sugli attaccanti in fase d'impostazione, badando più al solo. Dall'86' Ayhan s.v.

Ferrari 6,5 - Un salvataggio in spaccata, a due passi dalla linea, che vale un gol nel finale. Tiene sempre bene la linea ed entra in maniera pulita e determinata ogni volta che è chiamato in causa. Impeccabile.

Kyriakopoulos 5 - Si lascia saltare troppo facilmente da Faraoni in occasione dell'1-1 e anche la rete del 2-2 nasce da un triangolo sul suo lato. Prestazione rivedibile.

Locatelli 6,5 - Pronti-via, si regala il suo terzo centro stagionale al 4' con un destro a giro che non dà scampo a Silvestri. Gestisce meno del solito il pallone perché Juric lo fa seguire a uomo. Dall'84' Maxime Lopez s.v.

Obiang 6,5 - Vince il ballottaggio con Magnanelli e riesce a dare tanto equilibrio alla squadra col suo lavoro sporco e intelligente in mediana.

Berardi 7 - Vuoi o non vuoi, le azioni più importanti nascono dal suo piede. Impegna più di una volta Silvestri, di destro e di sinistro. Torna anche in difesa quando c'è da stringere i denti e ribattere gli attacchi avversari. Prezioso.

Defrel 6 - Si muove tanto, sacrificandosi anche in fase difensiva. Spesso s'intercambia la posizione con Caputo o gli esterni, al fine di non dare punti di riferimento. Dal 67' Marlon 6 - Entra per dare maggiore copertura e se la cava tutto sommato bene.

Djuricic 7,5 - De Zerbi non gli ha lesinato critiche in stagione, ma ora sembra averlo recuperato. Lo dimostra lo spirito di sacrificio nei ripiegamenti e la cattiveria mostra in area di rigore nel realizzare il 2-1 ad inizio ripresa. Prima e dopo, tanti guizzi vincenti. MVP. Dal 66' Traoré 7 - Alla fine la decide lui. E' bravo a risolvere una mischia e a regalare così i tre punti ai suoi.

Caputo 6,5 - La prima palla in verticale arriva sempre a lui. Non schermato da alcun centrocampista, è costretto ad una partita più da assist-man che da bomber qual è.

All. Roberto De Zerbi 7 - Dopo l'esperimento (fallito) di Udine, torna al suo 4-2-3-1 e i frutti si vedono immediatamente. Fraseggi veloci e più verticali, meccanismi più oliati: è evidente. E il piano-gara più accorto si rivela vincente. Il Sassuolo spesso aspetta l'Hellas nella propria metà campo e si rende pericoloso poi con manovre più celeri, ad attaccare gli spazi che gli avversari inevitabilmente lasciano. Sagace, perché dimostra di non essere integralista e saper anche attendere e ripartire. Sagace e audace: anche la fortuna è dalla sua e alla fine porta a casa i tre punti.