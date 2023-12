Le pagelle del Sassuolo - Boloca, rosso che rovescia il match. Bene Henrique e Consigli

Risultato finale: Sassuolo-Roma 1-2

Consigli 6,5 - Il primo tempo chiuso in vantaggio ha anche la sua firma, con una grande parata su Dybala. Altri ottimi interventi anche nella ripresa, nella quale subisce due gol su cui non ha da rimproverarsi nulla.

Toljan 5,5 - Deve fronteggiare uno Spinazzola particolarmente ispirato, che riesce quasi sempre a mettere la palla in mezzo.

Ruan 5,5 - Mette in campo grande attenzione soprattutto nel primo tempo, avendo poi sfortuna sull'1-2 deviando in porta la conclusione di Kristensen.

Erlic 5 - Ha un cliente scomodo come Lukaku, reggendo il confronto nel migliore dei modi. Macchia però la sua prova con il fallo che porta al rigore dell'1-1.

Vina 5,5 - Non molte discese in avanti, in una partita in cui va in totale difficoltà nella ripresa contro uno scatenato Kristensen. Dall'89' Pedersen sv.

Boloca 4 - Come un episodio può cambiare una partita e la prestazione di un singolo. Dopo un'ottima prima frazione di gioco, rovina tutto con il rosso diretto per fallo durissimo su Paredes.

Henrique 6,5 - Tra i migliori nella formazione di Dionisi, per come emerge in mezzo al campo e soprattutto per il gol con cui sblocca il match. Non cala dopo l'intervallo, come invece accade al resto della squadra.

Berardi 5,5 - Non la sua gara più brillante, forse anche per quanto detto in settimana, ma comunque un suo tiro-cross propizia l'illusorio 1-0. Dall'89' Castillejo sv.

Thorstvedt 6 - Coinvolto in avanti solo nel finale del primo tempo, con un tiro che non crea problemi a Rui Patricio. Rispetto ad altre gare, però, è più presente nella battaglia in mezzo al campo. Dall'81' Bajrami sv.

Laurienté 5,5 - Qualche spunto sul settore sinistro dell'attacco, ma non accende la manovra come potrebbe. Dal 65' Racic 6 - Fa il suo dovere in fase di contenimento, andando anche due volte alla conclusione nel finale.

Pinamonti 5,5 - Giornata difficile per l'ex Empoli, ben contenuto dalla difesa avversaria e con pochi palloni a disposizione. Dall'81' Defrel sv.

Alessio Dionisi 6 - Prestazione difficile da valutare, soprattutto ella ripresa. I suoi soffrono fin dall'inizio del secondo tempo, ma paga a caro prezzo tre episodi: il rosso a Boloca, il rigore causato da Erlic e la deviazione di Ruan su tiro di Kristensen che vale l'1-2.