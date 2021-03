Le pagelle del Sassuolo - L'uragano Berardi non basta, male Ferrari, disastrosi gli ingressi

TORINO-SASSUOLO 3-2

Marcatori: 6’, 38' Berardi (S), 76’, 90+3’ Zaza (T), 87’ Mandragora

Consigli 7 - Prezioso e importante nel momento migliore del Torino a respingere con tre belle parate i pericoli creati da Mandragora, Sanabria e Rincon. Pulito nelle uscite, è bravo nelle prese sui cross dalle fasce e soprattutto nella parata su Mandragora ad inizio ripresa. Non può nulla sul gol di Zaza e su quello di Mandragora.

Toljan 6 - Bravo ad accompagnare la manovra e a farsi sempre trovare pronto in sovrapposizione con Berardi, è lui a servire l’assist per il secondo gol dell’esterno di De Zerbi.

Marlon 5.5 - Con Belotti che si muove molto fa fatica ad avere un punto di riferimento, ma riesce comunque ad arginare bene Sanabria. Pulito in uscita palla al piede, è bravo a far saltare il primo pressing dei granata. Anche lui, dopo una buona gara, diventa protagonista negativo nel finale con quel tilt che ha permesso la rimonta del Torino.

Ferrari 5 - Più in difficoltà in marcatura su Belotti che tende ad allargarsi nella sua zona, gioca una buona gara di mestiere, respingendo gli attacchi granata anche con interventi non elegantissimi, ma certamente efficaci. Salva un gol sulla linea a metà ripresa, su un colpo di testa di Izzo che aveva battuto Consigli ma è il principale colpevole per il gol di Zaza, perdendo malamente palla in uscita e lasciando libero Mandragora, in coabitazione di Rogerio, in occasione del pareggio granata.

Rogerio 5 - Più bloccato rispetto a Toljan, deve tenere d’occhio il vivace Ansaldi, che lo mette in seria difficoltà quando scende sulla destra. Sbaglia nei due gol del Torino che decidono la partita, con due marcature blande su Mandragora e Zaza.

Magnanelli 6.5 - Intelligente sia in fase di possesso che non, è una grande chiave per la ripartenza rapida del Sassuolo, con lanci precisi e scelte sempre azzeccate. Bravo a fare filtro in mezzo, nella lotta contro Rincon. Dal 61’ Locatelli 5 - Non riesce a fare lo stesso lavoro di Magnanelli, subendo la cattiveria del Torino.

Obiang 6 - Rispetto a Magnanelli si sgancia di più, accompagnando la manovra e andando un paio di volte al tiro. Prezioso con i suoi centimetri nel mezzo, fa un buon lavoro anche in fase di smistamento.

Berardi 7.5 - Un uragano. Attivo sin dai primissimi minuti, sigla due gol molto belli con il sinistro. Nel primo è bravo a sfruttare la sponda di Caputo, mentre nel secondo la sua coordinazione è perfetta, con un cross preciso ma con traiettoria molto alta messo dentro da Toljan. Sfiora anche la tripletta. Dal 76’ Peluso sv

Djuricic 6.5 - Si accende ad intermittenza, ma la sua classe è una delle chiavi del match. Il primo gol nasce da una sua invenzione, quando ormai l’azione pareva sfumata. Guida un paio di contropiedi in cui fa sempre la scelta giusta nel servire il compagno adeguato, ed è un pericolo costante per la difesa granata. Si mangia lo 0-3 ad inizio ripresa, che ai posteriori pesa tantissimo. Dal 61’ Boga 5 - Sbaglia tutto quello che può sbagliare, ingresso negativo.

Defrel 5.5 - Il meno brillante dei quattro uomini offensivi di De Zerbi, scarica un paio di volte per liberare i compagni e tenta un paio di conclusioni, senza però incidere molto nella gara, prendendosi anche un giallo. Dal 61’ Traoré 5 - Come Boga, entra male in partita, non dando nulla alla fase offensiva dei suoi.

Caputo 5.5 - Tantissimo movimento spalle alla porta, ad aprire i varchi per gli inserimenti di Berardi e Djuricic. Suo l’assist per il primo gol di Berardi, ha poche occasioni per far male, ma il lavoro sporco rimane. Paga però l'errore di inizio secondo tempo, in cui con un atto di egoismo calcia in porta invece che servire Berardi solo e con la porta spalancata.

Allenatore: Roberto De Zerbi 5 - Partita perfetta per settanta minuti, poi il clamoroso harakiri. I cambi non riescono ad incidere, e ancora una volta i suoi buttano via punti importanti per gravi errori.