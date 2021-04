Le pagelle del Sassuolo - Raspadori sembra un veterano. Boga, cosa hai sbagliato?

SASSUOLO-ROMA 2-2 (26' Pellegrini, 57' Traore, 69' Bruno Peres, 85' Raspadori)

Consigli 6,5 - Tiene a galla i suoi quando la Roma sembra poter prendere il largo. Grandissima parata in uscita nel primo tempo su Mayoral

Toljan 5,5 - Spinge con qualità e buone idee, ma soffre terribilmente le folate offensive di Spinazzola. Come in occasione del 2-1 di Bruno Peres (dal 76' Haraslin 6 - Il suo ingresso regala vivacità e imprevedibilità alla squadra)

Chiriches 6 - Prende in consegna Mayoral e gli permette di fare ben poco. Bene anche in fase di costruzione della manovra con passaggi e lanci al millimetro (dall'83' Peluso sv)

Marlon 5 - Sbaglia tempo e scelta in occasione del gol del vantaggio giallorosso, stendendo Perez e regalando il penalty a Pellegrini. Poi non ci sono altri errori particolari, ma la frittata è fatta

Rogerio 5,5 - Spinge solo a tratti e dalla sua parte arriva il gol del momentaneo 2-1 della Roma con Bruno Peres

Obiang 5,5 - Tanta sostanza, un po' meno qualità. Si vede poco, a tratti è importante per l'equilibrio del centrocampo e a tratti sparisce dalle geometrie della squadra

Lopez 6,5 - Prestazione di qualità, per l'ex Marsiglia. Bellissima l'azione che nel primo tempo lo porta a colpire il palo, ma il suo piede è spesso presente nel giro palla neroverde

Traore 7 - Primo tempo complicato, ripresa da grande giocatore. Prima fornisce assist non sfruttati a Raspadori e soprattutto Boga, poi trova il gol del momentaneo 1-1

Djuricic 6 - Qualche errore e qualche scelta sbagliata, poi riesce a dare senso al suo pomeriggio con l'assist di testa per il gol di Traore a inizio ripresa (dall'84' Oddei 6,5 - Entra e risolve la gara con l'assist per Raspadori in occasione del 2-2)

Boga 5 - Crea spesso scompiglio sulla destra, almeno quando riesce ad accendersi. Lo fa a intermittenza e macchia la sua prova con un errore clamoroso a porta sguarnita che pesa sul risultato

Raspadori 7,5 - La fascia da capitano lo responsabilizza e lo fa essere ben integrato nel gioco della squadra. I suoi movimenti aprono spesso spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e funge anche da rifinitore, prima di mettere il sigillo personale sul 2-2 finale con un gol da rapinatore d'area

Roberto De Zerbi 6,5 - Mette in difficoltà la Roma sul piano tattico e costringe Fonseca a cambiare modulo alla sua squadra. Solite belle trame di gioco, da migliorare la tenuta difensiva