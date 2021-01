Le pagelle del Torino - Belotti rifinitore, Singo frecciarossa. Verdi non convince

PARMA-TORINO 0-3

Marcatori: 8’ Singo, 88’ Izzo, 90+5’ Gojak

Sirigu 7 - Inoperoso per un tempo, fa correre un brivido lungo la schiena dei suoi tifosi quando con un rinvio sbagliato serve in area Karamoh. Molto più attivo nella ripresa dove prima devia in corner un tiro potente di Inglese e soprattutto si supera su Karamoh che aveva puntato all’incrocio con il mancino.

Izzo 7 - Può dormire sonni tranquilli contro Cornelius che molto spesso agisce fuori area. Bene negli anticipi e a rimbalzo di testa, tiene a bada anche Brunetta e sigla il definitivo 2-0 che regala i tre punti al Torino.

Lyanco 6.5 - Con Izzo si concentra maggiormente nella marcatura di Cornelius e lo fa più che discretamente. Si prende pochi rischi anche in fase di costruzione, giocando una gara diligente.

Bremer 6.5 - Praticamente perfetto nel tenere Karamoh, che con i suoi guizzi prova a scappargli in velocità. Sempre pulito negli anticipi e nelle coperture, si riscatta dopo la gara dello scorso anno in cui venne espulso.

Singo 7 - Grande partita del gioiellino granata, che sigla l’1-0 mettendo in mostra tutte le sue doti atletiche e mostrando anche una buona lucidità e grande freddezza nel battere Sepe. Attivo soprattutto nei primi sessanta minuti,

Lukic 7 - Tatticamente molto intelligente, disturba la manovra del Parma. Molto pulito in fase di palleggio, nel finale di primo tempo serve un bellissimo pallone in profondità a Belotti che non riesce a segnare ma per tutta la gara offre tracce ottime.

Rincon 6 - Grande lotta e tanta sostanza per il venezuelano, prezioso nella fase di rottura del Torino. Sfiora il gol nel finale, con un sinistro deviato che sfiora il palo alla sinistra di Sepe.

Linetty 6 - Gara meno in evidenza dei compagni, con l’ex Samp che viene soffocato da Kucka. Cerca la gloria con una buona giocata personale nel finale, ma Sepe gli dice di no.

Rodriguez 6 - Gara opaca dell’ex Milan, che si limita al compitino difendendo per novanta minuti, senza mai provare a trovare il fondo.

Verdi 5 - Gioca a strappi, ma è presente in tutte le occasioni del Toro. Con un paio di punizioni sfiora la rete, ma è ad inizio ripresa che ha la grande chance per ritrovare il gol. Dal 68’ Gojak 7 - Buon ingresso in campo, con un Parma sfilacciato. Suo il corner che porta allo 0-2 e suo il gol che chiude definitivamente la gara.

Belotti 7 - Il movimento che fa e l’assist che serve a Singo propiziando l’1-0 Toro è da grandissimo attaccante. Ha molte chance per segnare il 2-0 ma non è fortunato. La sua gara comunque è encomiabile, agisce da punta e da trequartista, facendo alla grande entrambi i ruoli.

Marco Giampaolo 6.5 - Imposta la gara in maniera precisa, e la sua squadra interpreta al meglio quanto chiesto. Può sorridere per una vittoria vitale e soprattutto per una rimonta che finalmente non arriva, peraltro mantenendo inviolata la porta.