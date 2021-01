Le pagelle del Torino - Singo fa il possibile, Belotti si sacrifica ma non basta

MILAN-TORINO 2-0

Marcatori: 25' Leao (M), 36' Kessié (M)

TORINO

Sirigu 6 - Può fare ben poco sia sul gol di Leao che sul rigore di Kessié, al quale nel finale di primo tempo ha negato la doppietta personale con una gran parata.

Izzo 5 - Non una serata memorabile per il centrale granata, spesso e volentieri in difficoltà sulle incursioni dei riferimenti offensivi del Milan: dopo la sua uscita, la squadra appare rivitalizzata (Dal 65' Zaza 5,5 - Dà una mano in avanti ma senza brillare particolarmente)

Lyanco 5 - E' impossibilitato a prevalere sugli attaccanti rossoneri: dà poca sicurezza alla retroguardia piemontese.

Bremer 5 - Posizionamento errato per il numero 3 in occasione della rete di Leao, anch'egli è poco attento e preciso quando c'è da difendersi sulle iniziative degli avversari: poco brillante in particolare nei primi 45'.

Singo 6,5 - Si sapeva che non sarebbe stata una serata semplice dalla parte di Theo Hernandez: si perde proprio il francese in occasione del primo gol, ma quantomeno fa di tutto per non sfigurare riuscendo in qualche circostanza a proporsi in profondità. Ha grandi margini di miglioramento e lo ha dimostrato anche oggi.

Lukic 5,5 - Poca concretezza sulla linea dei centrocampisti, cerca di farsi vedere nel momento di "massimo splendore" degli ospiti nella ripresa ma non ha alcuna opportunità per far male.

Rincon 5,5 - Costantemente in difficoltà a centrocampo, non riesce a fare partita pari contro un Milan che, in particolare nel primo tempo, non gli ha dato un attimo di respiro (Dal 76' Segre s.v.)

Gojak 4,5 - Non la prende praticamente mai: un fantasma in mezzo al campo, si accende giusto a qualche secondo dall'intervallo procurando l'ammonizione di Tonali (Dal 46' Linetty 6 - Buono spezzone di gara per l'ex Sampdoria)

Rodriguez 6 - E' lui il più pericoloso nella prima frazione: prima calcia al volo su invito di Singo spedendo sul fondo, poi spacca la traversa direttamente da calcio di punizione. Ad un passo dal gol dell'ex, la fortuna non è dalla sua parte (Dal 64' Murru 6 - Convincente e sempre sul pezzo nei trenta minuti che gli vengono concessi, dimostra di essere in grande condizione sotto il profilo fisico)

Verdi 5 - Completamente fuori dal gioco nel primo tempo, prova a darsi una scossa nella seconda metà di gara. Si intende bene con i compagni ma non riesce mai a garantirsi palle gol: invisibile negli ultimi metri.

Belotti 5,5 - Costretto a giocare a chilometri di distanza dalla porta di Donnarumma, fa anche il difensore dimostrando di non sapersi disimpegnare al meglio nella propria area di rigore: è il "Gallo", infatti, a causare il penalty trasformato da Kessié. Si sacrifica per dare una mano alla squadra, ma non può bastare per sorridere (Dall'86' Bonazzoli s.v.)

Allenatore: Marco Giampaolo 5 - Prosegue la maledizione San Siro per i granata, che non vincono su questo campo in Serie A da oltre 35 anni. Meité va in tribuna ma sarebbe potuto essere utile alla causa: la squadra è troppo bassa nel primo tempo, con i cambi la tendenza sembra cambiare solo inizialmente. La classifica fa paura: al momento sarebbe Serie B.