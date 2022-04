Le pagelle dell'Atalanta - Djimsiti e Freuler da incubo, Muriel e Pasalic da sogno

Risultato finale: Atalanta-Torino 4-4

Musso 6 - Sul gol di Sanabria non può nulla. Riesce a solo a intuire i due rigori di Lukic, beffato poi dall'autogol di Freuler

Palomino 5,5 - Serata complicata per le due difese questa sera, soffre le accelerazioni di Brekalo.

Djimsiti 4,5 - Primo tempo da incubo: pronti via e viene bruciato in velocità da Praet, che serve poi Sanabria per il vantaggio del Toro. Anche in occasione del secondo gol è protagonista in negativo: abbocca alla finta di Sanabria, lasciando di fatto libero il paraguaiano di entrare in area. (Dal 46' Toloi 5 - Se Djjimsiti era stato disastroso, la prestazione del suo sostituto è stata altrettanto complicata: suo il fallo in area su Pobega che causa il rigore poi trasformato da Lukic)

Scalvini 5,5 - Praet e Sanabria sono due clienti scomodi, leggero passo indietro dopo le ottime prestazioni. (Dal 68' Mihaila 5,5 - Non incide quando chiamato in causa. )

Zappacosta 6,5 - Solito motorino instancabile sulla fascia, conquista il calcio di rigore trasformato poi da Muriel.

Freuler 5 - Anche per lo svizzero la gara del Gewiss è da dimenticare: tocca in area Sanabria, per l'arbitro è sufficiente e concede il calcio di rigore alla Dea. Completa la frittata deviando nella propria porta il cross di Sanabria. (Dal 68' Pasalic 7 Subito decisivo, entra e riapre la partita. Undicesimo gol in campionato per il centrocampista della Dea, mai così prolifico. )

de Roon 6,5 - Questa volta non potrà lamentarsi sui social. Gli scatti sono tutti per lui: il gol del momentaneo 2-1 è bellissimo, un siluro sotto la traversa che non lascia scampo a Milinkovic-Savic.

Hateboer 6 - Tanta corsa sulla fascia, si inserisce sempre in maniera perfetta. Trova anche il gol, annullato poi per fuorigioco.

Pessina 5,5 - Non sta attraversando un buon momento di forma e si vede. (Dal 68' Boga 6 - Porta velocità a brio in attacco nel finale)

Muriel 8,5 - Quando è in forma si vede. Prestazione devastante dell'attaccante della Dea: trasforma due rigori (anche se il primo non era stato calciato benissimo), serve i due assist per de Roon e Pasalic.. Quando accelera palla al piede fa male, chiedere alla difesa del Torino, costretta alle maniere forti per fermarlo.

Zapata 6 - Fa a sportellate con Bremer fin dal primo minuto. Lotta e si impegna, esce stremato nel finale(Dal 79 Malinovskyi S.V)

Gian Piero Gasperini 6,5 - Perde una grande occasione dopo il ko con la Fiorentina, ma rimette in piedi la partita con i cambi. Decisivo l'innesto di Pasalic, giusta la scelta di schierare Muriel e Zapata dal primo minuto.