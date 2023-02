Le pagelle dell'Atalanta - Djimsiti regge bene l'urto, Zapata viene oscurato da De Vrij

Risultato finale: Inter-Atalanta 1-0

Musso 6 - Poco impegnato nel primo tempo, in cui però deve anche ringraziare il palo su un tiro di Calhanoglu. Nella ripresa viene trafitto da Darmian, avendo poco da rimproverarsi.

Toloi 6 - Chiamato in causa più volte da un'Inter molto presente in area atalantina, si fa trovare sempre pronto.

Djimsiti 6,5 - Ottimo al centro dell'area, togliendo agli attaccanti interisti diversi palloni importanti e allontanandoli senza badare troppo all'estetica.

Scalvini 6 - Oltre a fare il suo dovere sul piano difensivo, qualche volta si propone anche in avanti. Dal 72' Soppy 6 - Porta freschezza nel finale, in cui però pensa più a contenere Dimarco che a spingere.

Hateboer 5,5 - Deve fronteggiare un Gosens, che spinge molto dalla sua parte, contrando più di una difficoltà e spingendo poco sulla destra. Dal 67' Ederson 5,5 - Entra per dare maggior vivacità al centrocampo dei bergamaschi, ma fallisce in questo intento.

De Roon 6 - Dovrebbe risultare la consueta diga in mezzo al campo, ma spesso è un balia dei centrocampisti avversari che pressano alto per poi servire gli esterni o le punte. Meglio nella ripresa.

Koopmeiners 6 - Gara abbastanza ordinaria, senza particolari errori ma neanche grossi squilli. Prova nel complesso sufficiente.

Maehle 5,5 - Costretto sulla difensiva da Dumfries, regge con alterne fortune il duello con l'olandese. Non rinuncia comunque a proporsi in avanti in qualche occasione. In una di queste, nel secondo tempo fallisce una comoda occasione da gol.

Pasalic 5,5 - Giostra tra le linee, non emergendo però con i suoi proverbiali inserimenti in area né in fase di rifinitura. Dal 55' Lookman 5,5 - L'uomo in più della Dea in questo periodo viene messo in campo per dare la svolta, ma viene chiuso bene dalla difesa interista.

Boga 5,5 - Fatica ad accendersi sul settore sinistro dell'attacco, ben limitato da un attento Darmian ogni volta che prova ad entrare in area. Ha una sola chance, nel corso della ripresa. Dal 67' Muriel 5,5 - Fatica a farsi vedere negli ultimi metri, non creando mai problemi ad Onana.

Zapata 5 - Seguito come un'ombra da De Vrij e servito poco dai compagni, vive una serata decisamente difficile. Ha una chance nel primo tempo, ma la spreca malamente. Dal 55' Hojlund 6 - Il migliore tra i subentrati, per atteggiamento e per un occasione avuta nel corso del secondo tempo.

Gian Piero Gasperini 5,5 - Atteggiamento troppo attendista nel primo tempo, in cui in una circostanza viene graziato da un palo su conclusione di Calhanoglu. Le cose non migliorano nella ripresa, con i cambi che vengono effettuati. Eliminazione nel complesso meritata.