Le pagelle dell'Atalanta - Malinovskyi sbaglia le scelte. Maehle sconsiderato

ATALANTA-MILAN 0-2

Gollini 6 - Come per Donnarumma, il primo tempo è davvero da sbadigli. Non si può nemmeno dire che non abbia pagato il biglietto perché non si può comprare. Sul rigore, per par condicio, non si tuffa.

Toloi 6 - Dalla sua parte non il Milan non affonda più di tanto, lui è meno frizzante di altre volte (dall'87' Palomino s.v.)

Romero 6,5 - Bel duello con Leao, qualche volta lo perde, altre usa le maniere cattive. Difensivamente è dominante.

Djimsiti 5,5 - Finale di stagione senz'altro meno brillante che tutto il resto delle annate precedenti.

Maehle 5 - Entra in maniera sconsiderata su Theo Hernandez sul rigore, anche se forse il difensore è già in volo quando lo prende. Boskov non approverebbe la sua mossa (dall'81' Pasalic s.v.)

De Roon 5 - Solito lavoro da collante, le sue pagelle si assomigliano tutte. Corre e prende il pallone basso per avviare l'azione. Alla fine riceve anche un rosso per disperazione su Krunic.

Freuler 6 - Uomo d'ordine, di fronte ha Bennacer che però si nasconde un po'. Lui prova a tenere le redini, ma senza riuscirci più di tanto (dall'87' Miranchuk s.v.).

Gosens 5 - Si fa vedere davvero poco, sembra non ne abbia molte dopo l'infrasettimanale con la Juventus. Sul secondo rigore è sfortunato ma anche colpevole.

Pessina 5 - Apporto minimo, viene cambiato all'intervallo per l'artiglieria pesante (dal 46' Muriel 6.5 - Vivace, prova a dare la scossa, va a un passo dal pareggio con un destro che finisce a un passo dal palo).

Malinovskyi 5 - Qualche volta prende paura perché Tomori sembra una montagna che si muove verso di lui. Il sinistro è da calibrare, sbaglia tantissimi palloni.

Zapata 5,5 - Quando l'Atalanta fa fatica a segnare è perché lui si toglie dal centro area e va sulla sinistra. Emblematico, a metà primo tempo, quando va a crossare per nessuno. Va a un centimetro dal gol con il diagonale.

Gasperini 5 - Lascia fuori ancora Muriel per Pessina, non è la scelta giusta. L'idea non è quella di regalare la partita al Milan in nessun caso, però il primo tempo ha davvero pochi sussulti. Ripresa gagliarda ma non bella.