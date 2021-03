Le pagelle dell'Atalanta - Pasalic si risveglia, Muriel regala la solita perla

ATALANTA-SPEZIA 3-1

Sportiello 6 - Lo Spezia non lo chiama a grandi interventi, se non qualche intercetto aereo. Quasi da senza voto.

Toloi 6,5 - Dalle sue parti c'è calma piatta, con Gyasi che stasera non è poi così ispirato. Così decide di sganciarsi verso l'area avversaria e da una sua proiezione nasce l'1-0.

Djimsiti 6 - Dovrebbe combattere con Nzola, viene chiamato in causa davvero poco. Poi però finisce con una botta e dev'essere sostituito (dal 53' Romero 6 - A un certo punto si ritrova in attacco, come fosse un centravanti. Fisicamente straripante).

Palomino 6 - Ringhia come al solito, non lascia un pallone al caso. Tecnicamente da rivedere, agonisticamente un cagnaccio.

Maehle 6 - Rispetto ad Hateboer ha, forse, una capacità tecnica in più. Però non segna praticamente mai, anche se è in proiezione offensiva verso l'area di rigore.

De Roon 6 - Le sue pagelle si assomigliano tutte. Deve dare equilibrio e correre, fino al novantesimo. Lui lo fa, in mezzo qualche botta qui e là.

Freuler 6 - Discorso abbastanza simile rispetto a De Roon, ma con compiti differenti. Deve cucire il gioco, missione compiuta.

Gosens 6,5 - In una serata più anonima delle solite, senza grandi sussulti, riesce comunque a firmare un assist, di testa, probabilmente senza saperlo inizialmente (dal 90' Ruggeri s.v.).

Pasalic 7,5 - Doveva trovare un gol per ritornare ai suoi livelli: l'anno scorso ne aveva firmati nove, quest'anno siamo al terzo e al quarto. Considerando che non ha praticamente mai giocato... Bravissimo, come sempre, nell'inserirsi fra le linee (dal 90' Pessina s.v.).

Ilicic 6,5 - Sonnecchia per gran parte del match, ciondolando e sperando di influire su quel che succede. Quando lo fa, cioè sul gol di Pasalic, la strada dei bergamaschi diventa in discesa (dal 66' Malinovskyi s.v.).

Muriel 7 - Il gol è la solita perla, poi ha il turbo ma non ha bisogno di sfoderarlo quasi mai. Il destro, fatato, muore all'incrocio. Una bellezza rara (dal 66' Zapata 6,5 - Tempo per scaldarsi, toccare un paio di palloni, regalare un assist al bacio per Pasalic).

Gasperini 6,5 - Minimo sforzo, massimo risultato. Non succede molto spesso con squadre di questo cabotaggio.