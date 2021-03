Le pagelle dell'Atalanta - Romero e Freuler complicano il match. Ilicic e Muriel sugli scudi

Atalanta-Crotone 5-1

Marcatori: 11’ Gosens, 23’ Simy, 47’ Palomino, 49’ Muriel, 58’ Ilicic, 85’ Miranchuk

Sportiello 6 - Sul gol di Simy non può nulla dopo l’erroraccio di Romero e Freuler. Nella ripresa il Crotone di spegne e lui fa da spettatore.

Djimsiti 6,5 - Lotta, combatte e ci rimette il setto nasale. Prestazione solida.Si regala anche l’assist per il gol di Palomino.

Romero 6 - Esce male e consente il gol a Simy. Dopo l’erroraccio si riprende e non soffre praticamente più. (dal 70’ Caldara sv)

Palomino 6,5 - Primo tempo abbastanza tranquillo, nella ripresa reattivo sul pallone del 2-1. Come il resto del reparto non soffre praticamente mai.

Maehle 6 - La gara dura 45’. Lui fa il suo, senza sbagliare nulla.

Freuler 6- Non si capisce con Romero e concede il pareggio al Crotone. Per il resto solito motorino instancabile (dal 63’ Pasalic sv)

Pessina 6 - Gestisce i tempi del gioco. Il Crotone è un pericolo relativo. E lui se la cava benissimo.

Gosens 6,5 - Prima un diagonale che finisce di poco largo, poi un colpo di testa e il gol del vantaggio. Presenza solida. (dall'86' Ghislandi sv)

Ilicic 6,5 - Ci mette 11’ per lavorare un pallone delizioso per il gol di Gosens. Dai suoi piedi partono i maggiori pericoli e la squadra si accende in base alle lune dell’ex Fiorentina nonostante qualche pallone sbagliato di troppo.

Malinovskyi 5,5 - A fine della prima frazione spreca malissimo un cioccolatino confezionato da Muriel. Fra i nerazzurri è forse il meno in palla. (dal 63’ Miranchuk 6,5 - Pochi minuti in campo e un gol bello che chiude il match.)

Muriel 7 - Sul finire di primo tempo si accende creando pericoli. Nella ripresa ci mette una manciata di minuti per andare in gol. La sua qualità è impressionante.- (dal 70’ Zapata 6 - Prova in tutti i modi ad andare in gol ma la traversa è maligna e gli dice di no)

All. Gasperini 6,5 - La gara è solidamente nelle mani dei suoi ragazzi, ma un errore di comunicazione rischia di costare caro. Nella ripresa la squadra torna in campo ed emerge la differente qualità delle due formazioni. Quarta vittoria consecutiva e big match con l’Inter che si avvicina nel migliore dei modi.