Le pagelle dell'Atalanta - Romero giganteggia, Muriel inventa. E gli esterni continuano a volare

Sampdoria-Atalanta 0-2

Sportiello 6,5 - Schierato al posto del titolare Gollini, soffre nella prima parte della gara, come tutta difesa nerazzurra sotto la pressione blucerchiata. Non commette errori e porta a casa la prova.

Toloi 6 - Prestazione ordinata, come si dice in gergo. Qualche apprensione nei primi minuti, poi controlla bene.

Romero 7 - Altra prestazione maiuscola per l'argentino che affronta La Gumina con la stessa attenzione messa in campo in Champions contro il Real Madrid. Anticipi, posizione, corsa: si conferma tra i migliori in stagione.

Palomino 6,5 - Ormai è una certezza anche lui. Bravo in difesa, non disdegna anche qualche sgroppata in avanti.

Maehle 7 - L'assenza di Hateboer non è semplice da colmare. Il danese però non demerita, anzi. Evidente la crescita nello schieramento dell'Atalanta. Segnerebbe anche un grande gol, annullato per un fuorigioco. Si "accontenta" dell'assist per il raddoppio di Gosens.

De Roon 6 - Frangiflutti a protezione della difesa. A Marassi bada più che altro a contenere, piuttosto che a offendere.

Freuler 6 - In campo bello carico dopo il rosso immeritato contro il Real Madrid. Stavolta prende un giallo dopo poco che lo condiziona all'inizio. Ordinario, una volta ogni tanto.

Gosens 7 - Ottavo gol in campionato, il nono stagionale se si considera la Champions. Nel mezzo corsa, dinamismo e cross. Può bastare?

Pasalic 5.5 - Un (piccolo) passo indietro, nulla di preoccupante. Per una volta lascia lo spazio di inventare agli altri. Qualche difficoltà a trovare la posizione tra le linee. (dal 59' Pessina 6 - Parte dalla panchina a sorpresa, entra comunque con lo spirito giusto. Sfiora il 3-0 con un tiro deviato miracolosamente da Audero).

Malinovskyi 7 - Parte male, malissimo. Invisibile e poco lucido per i primi 40', poi si accende la lampadina. Gol del vantaggio - su assist di Muriel -, poi strappi e giocate che mettono in difficoltà la difesa di Ranieri. (dal 83' Miranchuk sv)

Muriel 6,5 - Non segna, ma fa assist. In ogni caso, il colombiano quando viene schierato in campo risulta sempre decisivo in un modo o nell'altro. Meno esplosivo del solito sotto porta. (dal 59' Ilicic 6- In campo mezzora dopo le polemiche degli ultimi giorni post Champions. Qualche discesa insidiosa, un tiro sparato in curva).

Gritti (vice Gasperini) 6 - L'Atalanta parte male, un po' di fatica all'inizio per trovare le misure all'arrembante inizio della Samp. Poi però emerge la qualità dei nerazzurri. Partita tutto sommato tranquilla per Gasperini, assente dalla panchina per squalifica.