Le pagelle dell'Atalanta - Zapata travolgente, Malinovskyi dipinge calcio. Djimsiti sbaglia

Fiorentina-Atalanta 2-3

Marcatori: 13' Zapata, 40' Zapata, 57' Vlahovic, 66' Vlahovic, 69' Ilicic

Gollini 6 - Il predominio della sua squadra è racchiuso nella sua totale inoperosità del primo tempo: controlla le uscite e non corre nemmeno l'ombra di un pericolo. Nessuna responsabilità sui due timbri di Vlahovic.

Toloi 6 - Lascia forse troppa libertà sul suo lato a Biraghi, che propizia il primo timbro viola. Ma in quel cross ci sono più meriti dell'ex Inter che demeriti del due orobico. Nel complesso sorveglia bene il binario di destra.

Romero 6 - L'intervento ruvido su Vlahovic fa scattare in piedi tutta la panchina viola. Reazione esagerata, perché per quanto l'argentino sia avvezzo a oltrepassare un po' il limite il tackle non è per nulla passibile di espulsione. Gasperini preferisce però non correre rischi e lo lascia in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Djimsiti 5 - Disorientato da Kouamé, che poi serve l'assist a Vlahovic).

Palomino 5,5 - La sua serata si complica nella ripresa. Accorcia tardivamente su Vlahovic, ma lì era difficile far meglio. Poco reattivo anche sul raddoppio viola: Kouamé gli sguscia alle spalle e si fa beffe di Djimsiti.

Gosens 5,5 - Uno stantuffo, anche a quattro. Si sgancia con una facilità disarmante ed è una presenza fissa sulla sinistra quando la squadra attacca: circostanza che si verifica spesso, peraltro. È però distratto sul cross arcuato di Biraghi sul gol della Fiorentina: si fa scavalcare dalla traiettoria, permettendo a Caceres di offrire l'assist a Vlahovic.

De Roon 6 - Con l'abbondanza di talento là davanti lui ha il compito non semplice di garantire equilibrio, compattezza, capacità di assorbire le transizioni viola. Lo fa bene, con il solito aplomb.

Freuler 6 - Anche lui ha incarichi più di governo che di attacco alla porta. Li assolve con grande sicurezza, diligentemente, senza prestare il fianco alla pressione operata dai centrocampisti viola.

Malinovskyi 7 - Il modo in cui dipinge calcio è armonioso, una gioia per gli occhi. Perfetto il corner che propizia il vantaggio di Zapata, delizioso lo scavetto con il quale manda in porta il colombiano per il due a zero. (Dal 64' Ilicic 7 - Firma il gol vittoria su rigore: decisivo).

Pasalic 6 - Si muove bene tra le linee, quando ne ha l'occasione cerca di defilarsi verso l'esterno la sua posizione per dare ampiezza alla manovra. Con una di queste iniziative fa ammonire Pezzella poco dopo la mezz'ora. Molto coinvolto, anche se sotto porta servirebbe maggiore lucidità.

Zapata 7,5 - Un primo tempo da one man show al Franchi. Sgretola il muro viola con il suo strapotere fisico: firma l'uno a zero su corner, gonfia il bottino con una conclusione facile facile a tu per tu con Dragowski. Ne sciupa altri due, ma questa sera è incontenibile. (Dall'87' Miranchuk s.v.).

Muriel 6 - Nella prima frazione la scena se la prende giustamente Zapata, ma anche lui si disimpegna molto bene su tutto il fronte offensivo. Una seconda punta mobile che cerca spesso il dialogo con gli esterni e le mezzali. (Dal 63' Maehle 6 - Ordinato dopo l'ingresso).

Gian Piero Gasperini 6,5 - Una produzione offensiva abnorme da cui ricava una vittoria stringata. Per questa sera basta e avanza, ma da qui alla fine servirà più cinismo. La squadra però gira bene e diverte.