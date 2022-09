Le pagelle dell'Empoli - Vicario para (quasi) tutto, Bandinelli a segno, Satriano sfortunato

vedi letture

Risultato finale: Empoli-Roma 1-2

Vicario 7 - Incolpevole sul gol di Dybala. Attento e reattivo sui cross che arrivano dalle fasce e sulle conclusione dei giocatori della formazione di Mourinho. Non precisissimo in occasione del 2-1 di Abraham ma salva tutto sulla conclusione ravvicinata di Bove e successivamente su Belotti.

Stojanovic 6,5 - Dalla sua parte Spinazzola sgasa raramente. Fa ottima guardia dalla sua parte e accompagna l’azione quando può alzando il suo baricentro e serve a Bandinelli la palla del pareggio. Lascia mezzo metro a Abraham nella ripresa e lo punisce realizzando il 2-1.

Luperto 5,5 - La sua partita inizia subito in salita quando si fa sorprendere sul palo di Dybala. Rinvia in maniera maldestra servendo al limite dell’area Dybala che poi realizza un super-gol.

Ismajli 6,5 - Preciso negli anticipi sugli attaccanti della Roma nonostante la qualità del reparto offensivo giallorosso sia tanta. Sbarra la strada ai giocatori giallorossi con il suo fisico.

Parisi 6,5 - E’ una piacevole conferma della formazione di Paolo Zanetti. Una spina nel fianco per la difesa della Roma, macina chilometri sulla sinistra e sfodera sempre traversoni invitanti verso il centro dell’area. Decisivo anche nella sua area quando salva sulla linea sul colpo di testa di Ibanez. Dal 53’ Cacace 5,5 - Si vede meno in fase di costruzione, ingenuo quando stende Ibanez in area di rigore.

Haas 6 - Muscoli per il centrocampo azzurro. Tampona bene gli spazi nella zona nevralgica del campo ma si fa anche vedere per ricevere il pallone ed iniziare la manovra ragionata. Dal 63’ Akpa-Akpro 5 - Un giallo e un cartellino rosso, anche se il gesto non era intenzionale, per il centrocampista azzurro. Nel mezzo tante belle giocate e un palo colpito.

Marin 6 - Si abbassa sulla linea dei difensori per aiutarli su Abraham, imposta l’azione per la sua squadra a testa alta ma nella ripresa commette qualche leggerezza di troppo. Dall’83’ Grassi s.v.

Bandinelli 6,5 - Tanta corsa e diverse imbucate verso l’area di rigore. Al tramonto della prima frazione trova il gol che pareggia i conti sfruttando al meglio un assisti di Stojanovic e lasciando di sasso Rui Patricio.

Pjaca 6 - Davanti a lui ha degli spazi che sfrutta con rapidità. Balla fra le linee cercando spesso l’imbucata per le punte o anche la giocata in orizzontale per l’inserimento dei centrocampisti. Dal 63’ Bajrami 6 - Si muove molto con la sua rapidità, allargandosi sulla fascia. Delizioso l’assist per il palo di Akpa-Akpro.

Satriano 6,5 - Ha il suo da fare contro la difesa tutta fisico della Roma ma fa tanto lavoro per i compagni. Nel primo tempo colpisce il palo con un gran bel colpo di testa, nella ripresa sfiora il gol con la punta del piede.

Lammers 6 - Dopo appena quattro minuti fa tremare la difesa della Roma con una conclusione che si perde fuori non di molto. Nella ripresa rischia moltissimo quando perde un pallone nell’area giallorossa. Dall’83’ Cambiaghi s.v.

Paolo Zanetti 6 - La sua squadra macina gioco e mette in difficoltà a più riprese la Roma ma alla fine esce con zero punti ma gli applausi del pubblico. Toglie Parisi perché ammonito ma poi, ironia della sorte, perde il neo entrato Akpa-Akpro (precedentemente ammonito) per un rosso diretto.