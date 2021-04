Le pagelle dell'Hellas - Barak da record, Zaccagni accende la luce. Super Ceccherini

Cagliari-Hellas Verona 0-2

Marcatori: 54' Barák, 90'+9 Lasagna

Silvestri 6,5 - Il suo primo tempo si apre e si chiude al diciannovesimo, quando va giù in una frazione di secondo sul diagonale di Joao Pedro ed evita felinamente uno svantaggio che sarebbe stato immeritato. È bravo a chiudere lo specchio in uscita a Cerri subito dopo il gol di Barak.

Ceccherini 7 - L'approccio è di chi ha voglia di annientare (sportivamente) l'avversario. Concentrato in difesa, si sgancia spesso e volentieri e nelle fasi di maggiore pressione fa quasi la mezzala. Propizia il raddoppio con l'ennesimo intervento decisivo della sua gara.

Lovato 6,5 - Tamponare le giocate di Cerri pare quasi un gioco da ragazzi per uno che ha esordito in A a suon di sportellate vigorose con Duvan Zapata. È però proprio Cerri a farlo ammonire in avvio di gara: giallo ben speso, perché il Cagliari stava ripartendo ad alta velocità. (Dal 78' Magnani s.v.).

Dimarco 6,5 - Anche oggi è di fatto un'ala prestata al ruolo di braccetto. Rispetto ad altre occasioni se lo può permettere, perché il Cagliari non attacca con vigore e quindi non lo espone al rischio débacle: lui allora spinge come sa e fa ammattire Zappa.

Faraoni 6 - Amministra bene la doppia fase sulla destra, abbottonandosi con saggezza a vantaggio acquisito. Certezza indissolubile di questa squadra: lo dimostra anche oggi.

Tameze 5,5 - Forse il meno brillante nel primo tempo convincente della squadra di Juric: scolastico in transizione e dormiente nell'unica occasione in cui il Cagliari si rende pericoloso nel primo tempo, propiziata di fatto da lui. (Dal 55' Sturaro 6 - Sostanza provvidenziale nella ripresa).

Veloso 6,5 - L'esperienza gli consente di leggere i momenti della partita, lui s'adegua calibrando azzardi e giocate semplici. Premia la fiducia immutata di Juric con l'assist comodo per Barak.

Lazovic 6 - Accelera e rallenta a suo piacimento, anche perché spesso si ritrova a coprire le spalle a Dimarco. Ordinato e utile alla causa.

Barak 7 - Sette per il sette. Vale a dire, sette centri in Serie A (record per lui) come il suo numero di maglia. Il gol è una gemma, e il suo mancino è fattore consacrato per il Verona. (Dal 67' Bessa 6 - Buon ingresso: non abbassa il livello qualitativo).

Zaccagni 6,5 - Dopo gli ultimi passaggi a vuoto trasuda voglia di riscatto. E infatti è subito riconoscibile, scivola via ai difensori del Cagliari con un grande lavoro nello stretto. È lui ad ispirare il centro di Barak con l'imbucata astuta per Veloso. (Dal 78' Salcedo s.v.).

Lasagna 6,5 - Fa un gran lavoro di sacrificio che torna particolarmente utile nel primo tempo. Poi si perde un po', anche perché dopo tanti strappi è logico che il serbatoio si svuoti. Premiato dal gol facile facile allo scadere.

Ivan Juric 6,5 - La squadra ha ritrovato la sua anima, e oggi domina a lungo il Cagliari anche nel palleggio. Risposte convincenti dopo l'appello di ieri.