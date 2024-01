Le pagelle dell'Inter - Calhanoglu da 8, Thuram torna al gol. Che risposta di Inzaghi

Monza-Inter 1-5

(69' Pessina; 12' e 60' Calhanoglu, 14' e 84' Lautaro, 88' Thuram)

Sommer 6 - Una sola parata vera, non troppo difficile ma comunque concreta. Ovviamente incolpevole sul rigore che in ogni caso non riapre la partita.

Pavard 6,5 - Discreta la proiezione offensiva, dà la sensazione di non essere ancora quello che si aspettava Inzaghi. Ma ci si sta avvicinando. (Dall'81' Bisseck s.v.).

De Vrij 6,5 - Fino all'infortunio, stava disputando una stagione persino migliore rispetto ad Acerbi. Ritrova il posto dall'inizio e ci infila l'intuizione da cui nasce l'azione del 2-0. Tutto tranquillo lì dietro.

Bastoni 6,5 - Inizia con la botta subita dall'amico Colpani, prosegue con lanci millimetrici. E in fase difensiva non concede quasi nulla. (Dal 72' Acerbi 6 - Entra con la consueta sicurezza).

Darmian 5,5 - La nota stonata di serata, proprio lui che non ha mai tradito l'Inter. Chiariamo: la prestazione è buona, come tutta la squadra. Ma è il secondo rigore consecutivo regalato agli avversari con interventi che non ci si attende dal buon Matteo.

Barella 6,5 - Diciannovesima su venti da titolare in questo campionato: quanto è dura essere Frattesi. È il meno convincente del terzetto di centrocampo, in una serata più che positiva. (Dal 62' Frattesi 6,5 - Entra e conquista, con generosità, il rigore. Forse poteva essere la sua serata).

Calhanoglu 8 - Si potrebbero anche mettere da parte i due gol (che poi lo portano a nove in questo campionato, in decima cifra stagionale già a metà del percorso. Mica male) e la prestazione rimarrebbe comunque rotonda, abbellita dai lanci e dalle chiusure difensive. Prima doppietta in Italia, ingenuo il giallo che priverà l'Inter del suo faro nella prossima di campionato. (Dal 62' Asllani 6 - Senza infamia e senza lode).

Mkhitaryan 7,5 - Serata di gala, per l'armeno. C'è in quasi tutte le azioni dell'Inter, offre cioccolatini a destra e a manca. Non è un caso se continui a essere il vero insostituibile del reparto.

Dimarco 7 - Torna titolare e ha tanto carburante da spendere, anche se come al solito a un certo punto va in riserva. Parte spaventando Sorrentino, prezioso nel due a zero interista: tra i migliori in assoluto nel primo tempo. (Dal 72' Carlos Augusto 6 - Leggasi Asllani).

Thuram 7,5 - Gli mancava solo il gol e lo ritrova. Di tacco e di testa, di classe e di potenza: è entrato in quindici reti stagionali dell'Inter e la metà le ha fatte segnare ai compagni, come con Calhanoglu dopo il suo bellissimo tacco.

Lautaro 8 - Lascia a terra Gagliardini e conquista il penalty, in spaccata il bis. Nella ripresa torna a esultare dal dischetto, con grande freddezza.

Simone Inzaghi 7,5 - La miglior risposta possibile a una settimana di polemiche, su un campo dove l'anno scorso aveva masticato amaro per colpe sue e demeriti avversari. La sua Inter infila una prestazione sontuosa, in cui alterna tanti modi di stare in campo e di attaccare l'avversario. Certo, uno dei due lì davanti potrebbe anche riposare, in una serata così.