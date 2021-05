Le pagelle dell'Inter - Conte la risolve coi cambi. Eriksen decisivo, Hakimi alla distanza

Handanovic 6 - Il Crotone crea trame di gioco ma raramente riesce a concludere in porta. Lo slovano ringrazia e si limita all'ordinaria amministrazione

Skriniar 6,5 - Un paio di chiusure difensive da maestro del ruolo. Poi il solito pressing alto e supporto alla manovra offensiva sulla destra

De Vrij 6,5 - Solito cervello difensivo, si erge ad ultimo baluardo in un paio di decisive situazioni. E se l'Inter rischia poco o nulla il merito è anche suo

Bastoni 6 - Dalla sua parte il Crotone rinuncia spesso e volentieri ad attaccare. Prestazione comunque attenta, solida e senza errori

Hakimi 7 - Primo tempo sonnacchioso, poi come spesso capita si sveglia e si scatena nella ripresa. Scorribande continue sulla destra, poi il gol allo scadere che certifica il 2-0 finale

Barella 7 - Due colpi, uno a inizio primo tempo e uno a inizio ripresa, rischiano di metterlo ko. Ma di certo non basta questo per toglierlo da una partita giocata col solito cuore e la solita corsa. Come dimostra il recupero e l'avvio dell'azione del 2-0

Brozovic 6,5 - Tatticamente fondamentale, come sempre del resto. Anche quando non si vede è lui che muove l'orchestra nerazzurra ed è lui che va a stoppare per primo le iniziative offensive del Crotone

Sensi 6,5 - Ha voglia di giocare, di incidere. E lo si vede fin dalle prime battute. Nell'ora abbondante di gioco sfiora il gol in più occasioni ed è coinvolto a pieno nelle trame della squadra (dal 66' Eriksen 7 - Entra e dopo 3' segna il gol che sblocca la sfida e a conti fatti la decide. Grande impatto)

Darmian 5,5 - Meno impattante rispetto alle ultime uscite. Titolare a sinistra, non sempre trova il modo di sfondare e assistere la manovra offensiva con precisione (dal 66' Perisic 6,5 - Entra in partita con lo spirito giusto. Proponendosi costantemente in fase offensiva e dando una grande mano in ripiegamento)

Lautaro 6 - Fatica un po' ad entrare in partita, anche se nella seconda parte del primo tempo è pericolosissimo. Ma il palo salva Cordaz e il Crotone (dal 66' Sanchez 6,5 - Ha voglia di spaccare il mondo e come sempre più spesso capita il suo ingresso crea scompiglio e sblocca la gara. Sua la giocata con Lukaku che libera Eriksen per il gol)

Lukaku 7 - Lavoro fondamentale sul gol di Eriksen. Poi segna ma il gol viene annullato per fuorigioco di Perisic. Prima un palo di testa e il solito, decisivo, lavoro al servizio dell'Inter

Antonio Conte 7 - Un Crotone chiuso ed equilibrato gli crea qualche problema a sbloccare la gara. Poi nella ripresa attinge alla panchina e grazie a tre cambi contemporanei risolve la partita che porta al 99,9% le possibilità di Scudetto nerazzurro