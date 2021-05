Le pagelle dell'Udinese - Troppe disattenzioni, De Paul fuori contesto. Okaka assente

Musso 5,5 - Su alcune reti poteva fare qualcosa di più. Atteggiamento sbagliato, sul calcio di rigore nemmeno prova a tuffarsi. (Dall’88’ Gasparini s.v.).

Becao 5 - Ingaggia un duello inutile con Lautaro Martinez, non riesce a fermare l'argentino in nessun modo. Parecchio nervosismo inutile in una partita con zero ambizioni.

Bonifazi 5 - Perdere all'ultima giornata ci può stare, ma non in questo modo. Troppe disattenzioni, concede parecchio ai giocatori nerazzurri che circolano dalle sue parti.

Samir 5 - Stesso discorso per il terzo centrale dei bianconeri, non è giornata praticamente per nessuno. Si poteva fare qualcosa di più.

Molina 5,5 - Ogni tanto si propone, ma i centrocampisti non lo servono mai. Imprecisioni a ripetizione, non affonda come sa fare.

De Paul 5,5 - La fotografia del suo match è quella che viene idealmente scattata durante l'uscita dal campo. Tanta amarezza, anche qualche lacrima. (Dal 68’ Makengo 6 - Buon impatto, ci mette grinta e carattere nonostante il risultato).

Walace 5 - Gira a vuoto come tutto il centrocampo, i colleghi di reparto nerazzurro gli rendono la vita complicata. (Dall’88’ Palumbo s.v.).

Zeegelaar 5 - Non trova spazi, ma nemmeno li cerca. Eriksen si muove e va dove vuole, non riesce ad arginare nessuno. (Dal 58’ Forestieri 5,5 Cambia il modulo, ma la sostanza non cambia. Serviva maggior carattere).

Stryger Larsen 5,5 - L'unica azione degna di nota riguarda il colpo di testa che esce di qualche metro. Poi non si vede più, ma almeno ha creato qualche pericolo.

Pereyra 6 - In difesa randella e scalcia, in attacco prova a combinare qualcosa. L'unico a raggiungere la sufficienza grazie al tiro dal dischetto.

Okaka 5 - Non riceve molti palloni giocabili, ma si fa vedere poco. Spesso si nasconde tra le maglie nerazzurre. (Dal 58’ Llorente 5,5 - Prova a mettere un po' di grinta, ma cambiando gli ordini degli addendi il risultato non cambia).

Luca Gotti 5,5 - La posizione di classifica raggiunta non giustifica i cinque gol incassati. Si deve sempre lottare fino alla fine del campionato per onorare al meglio la stagione.