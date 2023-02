Le pagelle della Cremonese - Tsadjout, che gol! Valeri infaticabile, Ciofani fa la storia

Risultato finale: Cremonese-Roma 2-1

Carnesecchi 6,5 - Se la difesa della Cremonese resiste, è anche grazie alla sicurezza del suo estremo difensore. Non sbaglia un'uscita, coraggioso e concentrato in ogni intervento. Non può nulla sulla conclusione di Spinazzola.

Ferrari 6,5 - Prende un giallo prematuro che poteva rivelarsi pesante nell'economia della sua gara, lo gestisce nel migliore dei modi. Tiene botta, insieme a Bianchetti, agli attacchi giallorossi. Dal 85' Chiriches sv.

Bianchetti 7 - Che sia Belotti o Abraham, il capitano grigiorosso tiene bene nel duello ravvicinato contro i centravanti della Roma. Bravo anche nell'assedio finale.

Vasquez 5 - La difesa della Cremonese aveva tenuto bene sugli attacchi giallorossi, il messicano non soffre tantissimo nel confronto con Dybala ma tiene in gioco Spinazzola sull'azione del gol.

Sernicola 5,5 - Comincia bene, poi Spinazzola comincia a carburare e la sfida diventa più complicata. Difficile stare dietro al laterale giallorosso, anche meno propositivo del solito. Dal 85' Ghiglione sv.

Pickel 6 - Partita di sostanza in mezzo al campo, contrasta e lotta contro i portatori di palla della Roma. A volte usa anche le cattive, nella ripresa però

è meno efficace del primo tempo. Dal 78' Galdames sv.

Benassi 6,5 - Ci mette fisico e intensità in mezzo al campo, una partita di lotta e di governo per l'ex Fiorentina. Ci mette anche lo zampino sulla rete del vantaggio grigiorossa.

Valeri 7 - Infaticabile, una partita alla Spinazzola per l'esterno della Cremonese. Corre forte lungo la corsia mancina, conquista e serve l'assist per il gol d'autore di Tsadjout. Grande gara per l'ex Cesena.

Afena-Gyan 6 - Parte con il piede giusto, tante sgasate nella prima frazione di gara per scompigliare la difesa giallorossa. Frena alla distanza, una conclusione dal limite senza fortuna. Prova comunque di sacrificio. Dal 66' Meité 6 - Entra per rimpolpare il centrocampo nel momento di massima spinta giallorossa.

Tsadjout 7 - Diventa l'uomo copertina della Cremonese, il gol è una magia che rompe l'equilibrio nel primo tempo. Coordinazione perfetta, mancino chirurgico, è in fiducia e lo dimostra il secondo gol consecutivo. Dal 78' Ciofani 7 - Scrive la storia, è suo il gol che vale la prima vittoria in campionato. Un pallone che pesava come un macigno, perfetto dal dischetto.

Okereke 6,5- Serviva un lampo, è arrivato nel finale. Approfitta, con un po' di fortuna, di un rimpallo e si guadagna il calcio di rigore poi realizzato da Ciofani. Il primo ad alzare la pressione sul palleggio basso della Roma.

Davide Ballardini 7 - La scossa che serviva, la Cremonese conquista la prima vittoria del suo campionato frutto di una partita di sacrificio, intensità e qualità. Pressa alto, lo fa a tutto campo. Morde le caviglie degli avversari, non perdona quando ha spazio per far male. Coraggioso nella scelta dei tre attaccanti, con questo spirito nulla ancora è perduto.