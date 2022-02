Le pagelle della Fiorentina - Ikoné promettente, prima gioia Cabral. Quarta il peggiore

vedi letture

Risultato: Sassuolo - Fiorentina 2-1

Dragowski 6 - Seconda consecutiva da titolare, potrebbe essere tornato il custode della porta viola. Anche stavolta tutto sotto controllo, pure con due gol subiti: non ha colpe.

Odriozola 5,5 - Mandato in imbarazzo da Traorè in occasione del gol, è spesso in difficoltà nelle situazioni difensive contro l’ivoriano. Molto meglio in fase propositiva, sfiora un paio di assist.

Quarta 4,5 - La sua presenza in raddoppio in aiuto di Odriozola, nell’azione del gol di Traorè, rischia qualche paragona con un manichino. Non fa miglior figura sul gol-vittoria. Il peggiore.

Igor 6 - Un’incertezza in avvio palla al piede, ma rispetto a quanto evidenziato stasera dal compagno di reparto la sua prestazione assume l’aspetto di oro colato. Non sbanda.

Biraghi 6 - Propositivo, si spinge con decisione in avanti alla ricerca della rete. Ha un’occasione anche su calcio di punizione, ma non la sfrutta come vorrebbe. Nel complesso sufficiente.

Castrovilli 6,5 - Il migliore tra gli undici inizialmente mandati in campo da Italiano. Torna a ricordare quel giocatore che si è guadagnato la 10 della Fiorentina, serata in cui mostra che c’è.

Amrabat 6 - Chiamato a sostituire un Torreira ancora non al meglio, conferma le discrete sensazioni regalate nelle ultime due uscite. In costruzione non brilla, ma senza palla è un mastino. Dal 77’ Gonzalez sv.

Maleh 6 - Si sta scoprendo titolare di Italiano alla sua prima stagione di Serie A e anche al Mapei Stadium si capisce perché: dinamismo e voglia di incidere, è solo poco preciso. Dal 63’ Bonaventura 5 - Può avere tutte le ragioni del mondo nel contestare il fallo, ma l’eccesso verbale verso Prontera lascia la sua squadra, già in svantaggio, in dieci.

Ikone 6 - Segnali promettenti sin dai primi minuti, è nel cuore di ogni trama, grazie a giocate anche non banali. Manca solo nella finalizzazione, ma regala bei lampi finché è dentro. Dall’84’ Torreira sv.

Piatek 5,5 - Si spende costantemente alla ricerca di occasioni anche dove non ce ne sono. Quando però arriva quella buona, su invito geniale di Ikoné, si scorda di colpire. Dal 62’ Cabral 7 - Mezz’ora per incidere: carbura dopo un po’ e per poco non manda Gonzalez in porta. Si avventa in tuffo sul pallone dell’1-1, trovando la prima gioia con la Fiorentina.

Sottil 5,5 - Per larghi tratti è evanescente o non trova il modo giusto di utilizzare la sua eccezionale velocità. Esce dopo un’ora ma è come non fosse entrato sul serio. Dal 62’ Saponara 6,5 - Cambio di passo sulla fascia sinistra, non in quanto a energia ma sul piano della qualità: è lui infatti a fornire l’assist vincente per Cabral.

Vincenzo Italiano 6 - Turnover massiccio a centrocampo e Gonzalez in panchina sono mosse con vista Juventus. La proposta offensiva non manca mai, anche se il primo tempo ai punti (virtuali e non solo) è del Sassuolo. Cambia gradualmente e, una volta rimasto in dieci, vede raggiunto un insperato pareggio. Peccato che una leggerezza difensiva costi il definitivo, e bruciante, sorpasso al fotofinish. Meritava di più.