Le pagelle della Fiorentina - Italiano sbaglia le scelte. Vlahovic desaparecido

Terracciano 6: Diligente come sempre, guida la difesa come può e il gol non è certo colpa sua. Rischia tantissimo su Aramu nella ripresa, se non fosse stato fuorigioco avrebbe meritato il rosso.

Odriozola 6: Deve coprire la fascia per sé e per Callejon e questo alla lunga lo innervosisce. Il doppio fallo su Haps prima del vantaggio del Venezia poteva essere punito col doppio giallo, gli è andata bene. In avanti è comunque uno dei più propositivi. Italiano lo cambia per paura dell'inferiorità numerica. (Dal 45' Benassi 5,5: Entra fuori ruolo per aumentare la qualità partendo dalle retrovie. Ci riesce poco e prende anche un giallo inutile).

Milenkovic 5,5: Si vede che non è al meglio ma dalla sua parte il Venezia non trova molto spazio. Nell'azione del gol cerca di chiudere su Henry lasciando scoperto il centro in favore di Aramu.

Igor 5,5: Non gioca male perché spesso chiude in tempo le ripartenze del Venezia ma l'errore sul lancio di Busio che libera Henry fa la differenza in negativo.

Biraghi 5: Il capitano sbaglia spesso decisione quando si trova in zona cross e questo è un problema visto che proprio dai suoi piedi tutti si aspettano il cross vincente per Vlahovic. Anche in fase difensiva non aiuta i compagni quanto dovrebbe.

Bonaventura 5: Non è il solito giocatore in più del centrocampo viola. Gli manca lo spunto, la gamba, la verve. Troppi errori anche nei passaggi più semplici. Ci prova, però male e non basta. (Dal 75' Maleh 6: Entra bene, soprattutto ci prova. Ma non basta per demerito dei compagni piuttosto che suo).

Amrabat 5,5: Parte bene e si vede che vuole mettersi in mostra, poi prende un cartellino giallo severo da parte di Massmi e da quel momento non trova più i ritmi di gioco necessari per chi gioca al centro del gioco. Lascia il campo per un metronomo puro. (Dal 56' Torreira 5,5: Rientra dal Sudamerica ma il suo apporto non è sufficiente per cambiare il passo della squadra).

Duncan 6: Tra i migliori in campo per la Fiorentina, anche quando c'è da difendere. Ci ha provato anche con trame di gioco più ardite rispetto ai compagni di reparto. (Dall'82 Pulgar S.V.).

Callejon 4,5: Un uomo in meno per tutto il corso del primo tempo. Costringe Odriozola a fare gli straordinari e quando ha palla spesso torna indietro senza risultare mai coinvolto nel gioco della squadra viola. (Dal 56' Nico Gonzalez 5: Probabilmente paga il jet lag, ma è veramente il fantasma di se stesso).

Vlahovic 4,5: Il primo tiro arriva al 90' e un motivo dovrà pur esserci. I compagni non l'aiutano ma lui resta sempre lontano dal gioco. Il contratto è un'altra storia, qui c'è un problema di centravanti. Un centravanti che deve ritrovarsi al più presto, per se stesso e per la Fiorentina.

Sottil 5: È il più vivo di tutta la squadra ed una spina nel fianco sulla sua fascia di competenza. Nella ripresa prende un giallo giusto e un altro mezzo che però Massimi estrae insieme al successivo rosso che mette in ginocchio la squadra di Italiano.

Italiano 5: Butta dentro Amrabat in regia come faceva Iachini e i risultati non si vedono, anzi si vedono al contrario. Troppi esperimenti e anche la scelta di continuare a puntare su Callejon che non ha il passo dei tempi migliori. Secondo ko di fila che pesa come un macigno.