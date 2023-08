Le pagelle della Fiorentina - Male Nzola e Brekalo, Mandragora ingenuo. Spicca solo Ranieri

Risultato: Rapid Vienna - Fiorentina 1-0

Terracciano 6 - Poco preciso nel gioco con i piedi, i primi suoi rinvii finiscono quasi tutti sugli spalti o giù di lì. Battuto senza colpe alla prima occasione utile, poco altro lavoro.

Dodo 5,5 - Non sembra esattamente in formissima, forse anche per questo aveva iniziato dalla panchina al Ferraris. Stavolta per lui novanta minuti e recupero: zero disastri, ma guizzi neppure.

Milenkovic 6 - Sollecitato non con chissà quale continuità nell'arco dei novanta minuti più recupero, quando è richiesto il suo intervento (specie di testa) sa farsi trovare presente.

Ranieri 6,5 - Un anno fa era ai margini della rosa, poi ha scalato le gerarchie fino a conquistarsi un posto da inamovibile. Certifica la scelta con una partita attenta finché non ha i crampi. Dall'81' Quarta sv.

Biraghi 6 - Poco cattivo nel momento in cui dovrebbe sfruttare due punizioni poco fuori area: la "colpa" è però degli standard cui ci ha abituati. Nel complesso una prova sufficiente.

Arthur 6 - Al Ferraris aveva rubato l'occhio per capacità di far girare la squadra e precisione nei singoli passaggi. Meno appariscente in quel di Vienna ma è un lavoro comunque apprezzabile.

Mandragora 5 - La leggerezza di cui si rende protagonista, una vistosa strattonata in area, costa lo svantaggio ai suoi. Poco protagonista anche nell'organizzazione della manovra gigliata. Dall'81' Duncan sv.

Gonzalez 5,5 - Al centro del mercato, dal quale è stato tolto dal dg Barone prima del match, ha il pallone più goloso del primo tempo ma non lo sfrutta. Suo l'ultimo tiro, non troppo pericoloso.

Bonaventura 5,5 - Dato il suo status di leader e più esperto della squadra, ci si aspetta molto. Nel primo tempo appare perlopiù nervoso e poco pratico, solo un poco meglio il secondo. Dal 71' Infantino 5,5 - Non impatta granché sul match, ha un paio di palloni molto invitanti nel finale ma si presenta con un pizzico di timidenzza di troppo ai due appuntamenti.

Brekalo 5 - Primi tocchi interessanti, ma il suo primo tempo corre sul binario dell'anonimato. Ha un pallone buono appena prima di uscire, non lo sfrutta e lascia poi il campo. Dal 57' Sottil 6 - Tra le poche note soddisfacenti, visto che ha iniziato la preparazione estiva con qualche problemino. Sembra in palla, crea le situazioni più pericolose dalla fascia.

Nzola 5 - Alla prima partita in Europa nella sua carriera, è meno coinvolto ed efficace nel fare da raccordo rispetto a sabato. Ha un solo pallone per colpire e lo sbaglia, era comunque offside. Dall'81' Beltran 6 - Prova a darsi da fare nel poco tempo disponibile: ha un pallone invitante ma sbatte sui riflessi del portiere di casa.

Vincenzo Italiano 5,5 - Se nell'esordio in campionato l'approccio era stato rabbioso, a Vienna vediamo una Fiorentina che comincia più placidamente, rendendosi poco pericolosa per quasi tutto il primo tempo, concluso sotto di uno. Prova a modificare le carte nella sua mano rapidamente, all'80' ha finito i cambi ma non trova risposte pronte. Adesso al Franchi ci sarà per forza da vincere.