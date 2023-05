Le pagelle della Fiorentina - Non basta l'ex Cabral, i voti peggiori vanno a Italiano e Gonzalez

Risultato: Fiorentina - Basilea 1-2

Terracciano 6 - Passata la febbre, gioca lui. Bucato da Augustin, ma in fuorigioco, salva alla grande poco dopo su Diouf. Sul suo secondo tentativo non riesce ad opporsi, idem su Amdouni.

Dodo 6 - Ha rapito i cuori dei tifosi fiorentini nelle ultime settimane, nella serata del Franchi bada al sodo e si spende con generosità. Sul suo lato il Basilea non sa passare.

Quarta 6 - Non sfrutta una prima palla su calcio d'angolo, colpendo male di testa, ma trasforma poi la seconda in oro, con la sponda per Cabral. Un po' in ritardo però sull'azione del pari.

Ranieri 5,5 - Italiano lo aveva lodato in conferenza stampa e lo preferisce a Igor. A metà ripresa Ndoye gli sfreccia via, lo aiuta a limitare i danni Terracciano. Impotente sull'1-1.

Biraghi 6 - I primissimi tiri viola sono ispirati dal suo mancino, ma su quella fascia ha a che fare con un cliente scomodo come Ndoye. Nel complesso riesce a tenere senza mai sfigurare.

Amrabat 5,5 - Morde in mediana per un'ora abbondante, riuscendo a svolgere con puntualità il ruolo di diga difensiva. Si vede tagliato fuori fin troppo facilmente sul gol di Diouf, però. Dal 72' Castrovilli 5,5 - Italiano e i tifosi viola si aspettano che possa cambiare passo al centrocampo, ci riesce solo in parte. Qualche idea rivedibile.

Mandragora 5,5 - Ritrova un posto a centrocampo, facendo anche capire quanto equilibrio garantisca a Italiano. Unico viola a calciare in porta nella ripresa, rimane però bloccato sull'1-2.

Ikone 5,5 - Buone sensazioni in avvio, il recente riposo sembra avergli fatto bene ed è guizzante, combina bene con Dodo. Sul lungo andare però cala in pericolosità e cresce l'evanescenza. Dall'82' Kouame sv.

Bonaventura 6 - Recupero fondamentale per esperienza e capacità di mettere in ghiaccio il pallone quando serve, doti che si intravedono bene. Non sa opporsi al decadimento della ripresa. Dall'87' Barak sv.

Gonzalez 5 - Con Ikone a destra, gli tocca tornare sulla sinistra. A volte perché lascia campo a Biraghi, altre perché le giocate non entrano, ma entra nel vivo del gioco solo in parte. Dal 72' Brekalo 5,5 - Lodato dall'allenatore nel pre-gara, nel finale della contesa tocca anche a lui. Il Basilea difende basso, lui non ha lo spunto necessario.

Cabral 6,5 - C'erano timori sulle sue possibilità di esserci: non solo è titolare, ma al primo pallone buono segna il più classico dei gol dell'ex, senza esultare. Si è fatto trovare. Dall'82' Jovic sv.

Vincenzo Italiano 5 - Sa di essere davanti al primo atto di un appuntamento con la storia e vuole la sua squadra concentrata: superata una fase di sofferenza a metà primo tempo, ecco che la sblocca Cabral. La sua squadra prova a gestire vantaggio e tempo a disposizione, ma si vede infilata in transizione e becca l'1-1. Il bello e il brutto del suo calcio: prendere o lasciare. Un appunto: le sostituzioni in ritardo e nel finale la sua squadra viene addirittura punita. Ora servirà un miracolo, o quasi.