Le pagelle della Fiorentina - Ranieri in slalom, Mandragora fa festa. Zaniolo corpo estraneo

vedi letture

Risultato finale: Celje - Fiorentina 1-2

De Gea 6,5 - Per tutto il primo tempo ha poco da fare, con l'arrivo della ripresa arrivano anche le situazioni in cui sporcarsi i guanti. Senza colpe sul rigore, super nel finale.

Pongracic 5,5 - Per più di un'ora la sua prestazione è di fatto inappuntabile, poi la macchia con un ingenuo fallo da rigore. Per fortuna sua e del team non commette altri errori.

Comuzzo 6 - Ritrova un posto da titolare, denunciando giusto qualche piccola incertezza assortita in una partita che però, per gran parte del tempo, lo vede presente e collegato.

Ranieri 7 - Dopo aver assistito alle difficoltà di manovra dei suoi per quasi mezz'ora, decide di rompere gli indugi e va a segnare il primo gol del match in slalom, con grande stile.

Moreno 5,5 - Si vede bene che è un centrale e non un esterno a tutta fascia, ruolo in cui risulta adattato. Fa il possibile per un tempo, ma non è abbastanza. Quindi esce.

Dal 46' Parisi 6 - Un po' troppo impreciso nel giocare i primissimi palloni, piano piano però entra nel cuore della partita e anche il livello della sua prestazione cresce.

Mandragora 7 - Notte storica, diventa il più presente di sempre con la Fiorentina nelle coppe europee. Festeggia la ricorrenza procurandosi e segnando il rigore dello 0-2.

Cataldi 6 - La sua importanza nell'ecosistema Fiorentina la ritrovi nei dettagli. Nella capacità di fare da schermo ma anche di garantire pulizia in uscita. Anche senza strafare.

Dal 63' Richardson 6 - Si sistema in cabina di regia, risultando meno abbagliante rispetto a Cataldi di cui prende il posto, ma egualmente efficace nel non lasciare spazi.

Adli 5,5 - Rieccolo da titolare dopo un lungo periodo ai box per infortunio. Che si fa sentire: manca di brillantezza, sbagliando un po' troppi passaggi per i suoi standard.

Dal 63' Fagioli 5,5 - Ingresso che si direbbe svogliato, perde la palla da cui nasce l'azione che permette al Celje di prendersi il rigore che accorcia le distanze.

Folorunsho 6 - Chiamato a fare tutta la fascia sul lato del piede debole, si applica senza fiatare. E dà un contributo che può comunque essere considerato pienamente sufficiente.

Dal 77' Dodo sv.

Zaniolo 5,5 - Forse una delle ultime chiamate per non perdere il treno Fiorentina, non riesce a rispondere neppure stavolta. Problemi fisici o mentali, appare corpo estraneo.

Dall'89' Kean sv.

Beltran 5,5 - La coppia con Zaniolo è di quelle che esistono solo sulla carta: in campo non si trovano, non si connettono. Tra i due, l'argentino mette più grinta ma è troppo leggero.

Raffaele Palladino 6,5 - Il livello della sfida e l'importanza del campionato gli suggeriscono di affidarsi al turnover. I tanti cambi di formazione non permettono uno sviluppo fluido alla Fiorentina, che trova comunque il vantaggio nel primo tempo. A metà ripresa il raddoppio che potrebbe chiudere i conti in anticipo, ma il Celje accorcia subito, anch'esso su rigore. Con un pizzico di sofferenza negli ultimissimi secondi, ma assolve al compito richiestogli.